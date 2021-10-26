«Польский солдат ударил ногой в живот». Поговорили с беженкой, которая потеряла ребёнка

Избитая польскими силовиками беженка потеряла ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На линии белорусско-польской границы пограничный наряд обнаружил группу беженцев, которые просили о помощи. Среди них была женщина в тяжелом состоянии. По словам ее сына, они находились на территории Польши, где запросили помощь в убежище.

Шилан Мустафа, беженка из Ирака:

На нас кричали, нас толкали, силой выволакивали из машины. У меня не получилось с первой попытки вылезти из большой машины, и польский солдат ударил ногой в живот. Я упала, попыталась встать, но он меня еще несколько раз ударил. Кричал: «Уходите к себе домой, вы не можете здесь остаться».