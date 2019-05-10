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«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе

10 мая 2019 18:54
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Новости Беларуси. Фруктовый сад заложили школьники из Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Яблоня, груша, алыча, слива, вишня – около 20 саженцев появились на школьном участке агрогородка Путчино.

Первый урожай юные садоводы соберут уже в 2020 году, а сейчас каждый тщательно поливает свое дерево.

«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе-1

Полина Бычко, ученица ясли-сада – начальной школы агрогородка Путчино:
Я посадила эту яблоньку. Пройдет много лет, и я буду с нее собирать урожай.

«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе-4

Зоя Мацкевич, директор ясли-сада – начальной школы агрогородка Путчино:
Совсем недавно мы у входа на территорию учреждения посадили рябиновую аллею.

Они понимают, что дерево – это символ мира. Это напоминает о хрупкости природы, о необходимости защищать ее. Планируем еще приобрести саженцы смородины. Хотелось бы еще калины посадить.

Кстати, под маркой «Со школьного огорода» в Путчино выращивают не только фрукты, но и овощи.

«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе-7

«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе-9

# Озеленение # общество # Зоя Мацкевич # Фотофакт

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