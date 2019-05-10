«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе

Первый урожай юные садоводы соберут уже в 2020 году, а сейчас каждый тщательно поливает свое дерево.

Новости Беларуси. Фруктовый сад заложили школьники из Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Яблоня, груша, алыча, слива, вишня – около 20 саженцев появились на школьном участке агрогородка Путчино.

Полина Бычко, ученица ясли-сада – начальной школы агрогородка Путчино: Я посадила эту яблоньку. Пройдет много лет, и я буду с нее собирать урожай.

Зоя Мацкевич, директор ясли-сада – начальной школы агрогородка Путчино:

Совсем недавно мы у входа на территорию учреждения посадили рябиновую аллею.

Они понимают, что дерево – это символ мира. Это напоминает о хрупкости природы, о необходимости защищать ее. Планируем еще приобрести саженцы смородины. Хотелось бы еще калины посадить.

Кстати, под маркой «Со школьного огорода» в Путчино выращивают не только фрукты, но и овощи.