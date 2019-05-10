«Безумное количество людей, которых эта акция объединила». Рассказываем про хэштег «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. 9 Мая одной из самых массовых стала патриотическая акция «Беларусь помнит». Она объединила тысячи жителей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители самых разных поколений вышли на улицы городов с портретами своих близких, освобождавших наши города и села. Эстафету памяти белорусы передают и сегодня в своих личных интернет-аккаунтах. В соцсетях набирает популярность челлендж под хэштегом «Беларусь помнит». Это своеобразный дневник памяти, написанный потомками. Корреспондент Вероника Гришкова знает подробности.

Моему деду, Савину Ивану Павловичу, на момент начала войны было 28 лет.

Танкист. Война застала его в Могилевском гарнизоне, а закончилась даже не в Берлине.

В 1941-м ему было 17. Он прибавил себе один год и попал на фронт.

Подобная история подвигов есть в каждой белорусской семье. Каждый третий не вернулся с войны. Но Беларусь помнит, а потому ежегодно в День Победы на улицы выходят тысячи людей с портретами родных и близких, которые воевали и подарили нам мирное небо над головой. Они несут память, чтобы каждый из нас мог еще раз взглянуть в глаза тех, кому мы обязаны жизнью.

Ирина Шебанова:

Это мой дедушка. Поэтому я с радостью шла, несла его портрет. И у меня было чувство, что он видит, гордится и радуется, что сегодня он тоже поучаствовал в празднике Победы.

Наталья Купревич:

Беларусь помнит. Но, к сожалению, носители этой памяти уходят. Уходят безвозвратно. И мы бы хотели, чтобы эта память сохранялась как можно дольше.

Идея акции «Беларусь помнит» родилась много лет назад. Выйти на улицы с портретами воевавших родных, рассказать о судьбах, напомнить о трагических событиях. Это не просто дань победителям страшной войны. Это звено в цепочке между поколениями. Так молодые люди никогда не забудут имена, лица, и, главное, уроки войны. Цену мирной жизни будут помнить дети, лично побывавшие на могилах воинов.

Александр Лукашенко на площади Победы традиционно пообщался с ветеранами, дипломатами, журналистами. Подошел и к юным белорусам с портретами героев войны. Для того, чтобы память о Победе жила вечно, уверен Президент, нужно помнить самим и научить этому наших детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задача из задач – как сохранить память. Это естественно, что с каждым годом будет всё труднее, потому что время неумолимо. Человеческая память приспособлена таким образом, что она не может хранить всё. Надо думать о том, как сохранить главное. Главное, что делает нас людьми, что ориентировано в будущее. И это, естественно, один из символов наших – День Победы. Мы в него слишком много вложили. Каждого третьего как минимум. Стертую с лица земли республику. Опустошенную землю. Но не души и сердца людей. Вот как это сохранить? Эти акции, они как раз и способствуют сохранению той памяти, к которой мы стремимся. Чтобы сохранить память, нам надо не забыть и научить этому своих детей.

Сохранять память с каждым годом становится всё сложнее. У Вечного огня – в эпицентре празднования – марафон «Беларусь помнит. Родные герои Победы». До 3 июля по стране будет путешествовать альбом. В нем – фотографии юных и талантливых белорусов, а рядом – их деды и прадеды.

Родных героев Победы внести в альбом может каждый гражданин страны. Свою запись в национальной книге памяти оставил Президент.

Акция «Беларусь помнит» охватила и новую площадку – интернет. Масштабный фоточеллендж развернулся в соцсетях. Тысячи белорусов размещают фото воевавших дедов и прадедов под единым хэштегом «Беларусь помнит». Только за праздничные дни электронный дневник памяти обогатился на две тысячи историй. В геолокациях – вся Беларусь. Здесь и фронтовые фото, и воспоминания уже подросших внуков о подвигах дедов, и даже записи самих ветеранов.

Постреляют или отвезут в рабы.

Солдатики отступали грязные, в крови.

Поддержали акцию и медийные персоны. Спортсменка Дарья Домрачева поделилась фотографией бабушки с дедушкой и их воспоминаниями о войне. Певица Искуи Абалян вспомнила бабушку-зенитчицу, которая держала оборону Кавказа, и деда, защищавшего Беларусь.

Искуи Абалян:

Моя бабушка по маминой линии была зенитчицей. Она держала оборону Кавказа, и на ее счету немало сбитых вражеских самолетов. Прабабушку, которая спасала раненых с поля боя и поставляла военным медикаменты, вспомнила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт:

Моя прабабушка Аня. Анна Федоровна Подберезкина. Всю войну прошла медсестрой. Была связной партизанского отряда. Обеспечивала отряды медикаментами. Четыре года в подполье, сотни спасенных жизней. Была отмечена многочисленными наградами – медаль «За отвагу», благодарности... Всю жизнь была верна призванию – по окончании войны ассистировала у операционного стола многие десятилетия. Нет в Беларуси семьи, которую не затронула бы война. И в каждой нашей семье есть свой герой. Мы помним!

Вероника Гришкова, СТВ:

Принять участие в акции достаточно просто. Нужно зайти в одну их соцсетей, разместить фото родственника, который был на войне, рассказать историю и обязательно пометить хэштег «Беларусь помнит». Таким образом вы передаете эстафету следующим желающим рассказать о подвиге своих дедов.

В акции приняли участие и школьники. Даше хотелось рассказать историю своего прадедушки-партизана, а Ивану – прадеда-танкиста, который дошел до Берлина. К инициативе ребят накануне Дня Победы подключился весь класс. Свои семейные истории военных лет, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение, ребята разместили в школьном Instagram-аккаунте. Так, благодаря хэштегу «Беларусь помнит» о них узнала вся страна.

Дарья Астапенко, учащаяся средней школы № 96 Минска:

Смысл этой акции заключается в том, что многие люди узнают о подвигах своих прадедушек, прабабушек, кто участвовал. Мы все не исключение и всегда хотим этим поделиться.

Юлия Бошенкова, учитель средней школы № 96 Минска:

Очень интересно было посмотреть вообще, как действует этот хэштег. Потому что, пройдя по этому хэштегу, можно было видеть безумное количество фотографий, безумное количество людей, которых эта акция объединила. И это действительно очень хорошо, потому что молодое поколение должно помнить о подвигах, должно помнить о цене этой Победы. Поэтому таких акций, наверное, должно быть больше в нашей стране.

Хэштег «Беларусь помнит» объединяет воспоминания не только военных лет. В эти дни многие использовали его, отмечая фотокарточки с поздравлениями и самыми яркими моментами Дня Победы.

Вадим Девятовский:

Нашим ветеранам, нашим победителям во весь голос: «Ура!»