«Они очень любят людей». Во Дворце спорта проходит выставка кошек

Новости Беларуси. Пушистые и мурчащие. Выставка «Беби Салон Котят – 2023» проходит в столичном Дворце спорта. На одной площадке более сотни хвостатых: сибирские, британские, персидские – увидеть и даже погладить можно представителей кошачьих 20 пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый восторг гостей вызвали усатые показы, на которых котята превратились в настоящих моделей и гордой походкой вышагивали по импровизированной сцене. Для детей организаторы подготовили увлекательные викторины и конкурсы. Изюминкой праздника станет конкурс «Сладкая парочка», на котором посетители выберут самую милую пару кошачьего семейства.

Это порода хайленд-фолд – шотландская вислоухая длинношерстная. Породообразующий признак – сложенные ушки. По характеру это очень интеллигентные кошки, очень приятные. Рекомендуется для семей с детьми, потому что наши дети очень долго были не в курсе, что кошки умеют царапаться и кусаться.

Они очень любят людей. Я их называю коты-сангвиники, которые хорошо себя ведут дома, понимают правила дома, очень привязываются к людям. Встречают, прямо как собаки. Домой приходишь – сразу все идут обниматься. Ну и вообще в целом любят, когда рядышком кто-то есть из людей, когда можно кого-то пообнимать, с кем-то компанию посоставлять.

Ольга Рогачева-Кузако, председатель клуба «Мистер Кот»:

Сегодня у нас представлены молодые животные самых разных пород. Есть и редкие представители, как, например, египетские мау, не так часто встречаемые абиссинцы, девон-рексы. Есть вообще экзотические породы, пока еще непризнанные – ламбкин, например, – это кудрявая кошка на коротких ножках.