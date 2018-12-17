«Они обогатились, а я до сих пор плачу кредит и проценты». Пенсионерка год ждёт заказанных пиломатериалов

Год назад в суде Советского района Гомеля состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению в мошенничестве местного предпринимателя, рассказали в программе «Добро пожаловаться». По материалам расследования, коммерсант обманул на лесопоставках около 15 клиентов из Гомеля, Могилева, Минска и других регионов страны. Объявление о продаже пиломатериалов предприниматель размещал в Интернете. Людей привлекала доступная цена и оперативность по доставке. По материалам дела, коммерсант работал по предоплате: одни вносили 50-процентный аванс, другие делали полный расчёт. В общей сложности, по таким сделкам предприниматель получил на руки около 22,5 тысяч рублей. А вот материалы никому из потерпевших так и не поставил. Похожая история в семье Нупрейчик началась также год назад. Объявление Людмила о продаже пиломатериалов нашла в газете.

Людмила Нупрейчик:

У нас есть дача. Решили немного обустроить её, чтобы мы могли друг от друга отдыхать. Нам сказали, что только 100-процентная предоплата. То есть – на тысячу. Чтобы рассчитаться за пиломатериалы, Людмила взяла кредит в банке под безумные проценты, и это на три года. С предпринимателем расплатилась, договор на руки получила и принялась ждать. Но даче Нупрейчик стараниями организации под названием «Угрюмый енот» обрести вторую жизнь было не суждено. Людмила Нупрейчик:

Мы звонили, приезжали туда, ждали. Каждый раз у них что-то не получалось. Месяц прошёл, другой – мы уже начали жаловаться. Они очень культурные люди, по телефону мы только общались. Хорошо, отвечают: «Завтра». Начинаем грозить. «Это ваше право».



Сегодня юрист комментирует сложившуюся ситуацию.

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае можно говорить о том, что организация не исполняет принятые на себя обязательства. Потребители имеют право обратиться в гражданский суд с исковыми заявлениями о расторжении договора, возврата уплаченных сумм и неустойки за нарушение сроков поставки товара, а также взыскании денежной компенсации морального вреда. Тяжбы с «Угрюмым енотом» начались год назад, и сегодня у клиентов ни денег, ни леса, но они исправно платят проценты по кредиту. Деньги с которого ещё год назад ушли прямиком в карман «Угрюмому еноту». Людмила Нупрейчик:

Мне бы хотелось, чтобы учредители (а это же не частное) отвечали не только перед государством, но и перед такими, как мы, перед частными лицами, как мы – пенсионеры. Получается: они обогатились, а я до сих пор ещё плачу кредит и проценты. Отправляемся разыскивать бизесменов по юридическому адресу, вскоре становится ясно: «Енота» и след простыл. Тогда связываемся с предпринимателем по телефону. Ольга Пискарева, СТВ:

Почему ваша организация называется «Угрюмый енот»? Сергей Гарист, ООО «Угрюмый енот»:

Потому что мы угрюмые. На ту сумму долга, которую выставили Нупрейчик, было изъято и арестовано оборудование и по моей информации, уже куплено другими лицами. Значит, ответчиком должны были быть перечислены деньги. Но причём тут я? У меня забрали всё.