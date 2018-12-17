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«К Новому году все жители будут с отоплением»: когда закончится капремонт в пятиэтажке на Филатова?

17 декабря 2018 13:40
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Долгожданный ремонт к жильцам дома на улице Филатова постучался в двери в августе, рассказали в программе «Минск и минчане».

Хлопотное дело для инженеров, непростые времена для жильцов. Не обходится и без непредвиденных ситуаций.

«К Новому году все жители будут с отоплением»: когда закончится капремонт в пятиэтажке на Филатова?-1

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:
К сожалению, мы немного запоздали с установкой приборов отопления по квартирам. Но эти работы тоже сейчас завершаются. И я думаю, что к Новому году все жители будут с отоплением.

За работой строителей внимательно следит не только их руководство, но и ответственный по капремонту из числа жильцов. Его выбирают сообща, на собрании. Практика привычная и давно прижилась среди соседей.

«К Новому году все жители будут с отоплением»: когда закончится капремонт в пятиэтажке на Филатова?-4

Юлия, старшая по капитальному ремонту дома:
У нас, наконец-то, в горячем кране течёт по-настоящему горячая вода. В квартире очень холодно – первый этаж. Очень хорошо будет, потому что будут тоже горячие батареи, потому что сейчас батареи очень холодные.

«К Новому году все жители будут с отоплением»: когда закончится капремонт в пятиэтажке на Филатова?-7

Ремонт и окраска подъездов, замена почтовых ящиков, укладывание плитки в местах общего пользования. Все эти работы сделают по желанию жильцов, но за их собственные средства.

Леонид Балаболов:
Если мы видим, что этот ремонт необходим, то, всё-таки, мы настаиваем на его проведении. Также жители просят, помимо капремонта дома, облагородить дворовую территорию.

В промышленном районе столицы к любому капремонту подходят комплексно. Дома ремонтируют целыми дворами. Так и строителям проще, и в администрации меньше заявлений от оставшихся без внимания жильцов.

«К Новому году все жители будут с отоплением»: когда закончится капремонт в пятиэтажке на Филатова?-10

Леонид Балаболов:
Здесь уже тоже жители отдали предпочтение по закупке нескольких горок и качелей. Мы придём и поможем это всё установить. Также по весне здесь будут высажены деревья и кустарники.

Капремонт на Филатова приближается к финишной черте. В следующем году в Заводском районе обновят ещё 27 домов. В среднем, чтобы дать многоэтажке вторую жизнь, нужно 7-8 месяцев. Впрочем, результат стоит того, чтобы закрыть глаза на временные неудобства.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество

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