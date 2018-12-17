«К Новому году все жители будут с отоплением»: когда закончится капремонт в пятиэтажке на Филатова?

Долгожданный ремонт к жильцам дома на улице Филатова постучался в двери в августе, рассказали в программе «Минск и минчане». Хлопотное дело для инженеров, непростые времена для жильцов. Не обходится и без непредвиденных ситуаций.

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:

К сожалению, мы немного запоздали с установкой приборов отопления по квартирам. Но эти работы тоже сейчас завершаются. И я думаю, что к Новому году все жители будут с отоплением. За работой строителей внимательно следит не только их руководство, но и ответственный по капремонту из числа жильцов. Его выбирают сообща, на собрании. Практика привычная и давно прижилась среди соседей.

Юлия, старшая по капитальному ремонту дома:

У нас, наконец-то, в горячем кране течёт по-настоящему горячая вода. В квартире очень холодно – первый этаж. Очень хорошо будет, потому что будут тоже горячие батареи, потому что сейчас батареи очень холодные.

Ремонт и окраска подъездов, замена почтовых ящиков, укладывание плитки в местах общего пользования. Все эти работы сделают по желанию жильцов, но за их собственные средства. Леонид Балаболов:

Если мы видим, что этот ремонт необходим, то, всё-таки, мы настаиваем на его проведении. Также жители просят, помимо капремонта дома, облагородить дворовую территорию. В промышленном районе столицы к любому капремонту подходят комплексно. Дома ремонтируют целыми дворами. Так и строителям проще, и в администрации меньше заявлений от оставшихся без внимания жильцов.