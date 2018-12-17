Рассказываем о планах по капремонту домов в Минске до 2020 года

С 2019 года в Минске ежегодно будут возводить по 600 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в программе «Минск и минчане».

Очень плотно возьмутся за строительство новых садов и школ. Сюрприз ждёт и тех, кто заждался капитального ремонта.