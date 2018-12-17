Капремонт домов в Заводском районе Минска: жильцы следят за ходом работ онлайн

Заводской район столицы: на балансе местного ЖКХ здесь почти тысяча домов, рассказали в программе «Минск и минчане».

В 2018 году вторую жизнь получили 5 «хрущёвок» на улице Жилуновича, сегодня ремонтируют ещё 4 пятиэтажки. Благодаря специально установленным камерам во дворе, жильцы могут следить за ходом работ.