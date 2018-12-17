Капремонт домов в Заводском районе Минска: жильцы следят за ходом работ онлайн

Заводской район столицы: на балансе местного ЖКХ здесь почти тысяча домов, рассказали в программе «Минск и минчане».
В 2018 году вторую жизнь получили 5 «хрущёвок» на улице Жилуновича, сегодня ремонтируют ещё 4 пятиэтажки. Благодаря специально установленным камерам во дворе, жильцы могут следить за ходом работ.
Сергей Рубанов, главный инженер КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:
Данное оборудование нацелено на соблюдение норм и правил охраны труда на объектах, немаловажно – это санитарное состояние. Ну и, скажем так, дисциплинирует трудовой коллектив.
Одевать в толстые шубы эти дома не стали. Специалисты подсчитали – особенно драгоценное тепло зимой прекрасно сохранит слой перлитовой штукатурки.
Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:
Здесь утепления не было, но сама перлитовая штукатурка позволяет довести утепление фасадов до номинальных температур, которые смогли бы провести ту теплопроводность, которая необходима по нормам.