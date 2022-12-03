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«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей

03 декабря 2022 08:49
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Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, аквагрим, яркая фотозона и новогодняя сказка с конкурсами. В Могилеве прошел праздник для особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей-1

Развлекательную программу для сверстников подготовили воспитанники центра творчества. Взрослые позаботились о том, чтобы никто из гостей не ушел с пустыми руками.  

«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей-3

Для этих ребят появилась еще одна возможность наладить контакт со сверстниками и получить множество позитивных эмоций.  

«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей-5

Светлана Дудинская, член Могилевской городской организации Белорусского союза женщин:  
Я очень счастлива, что детки радуются, что мамы благодарят, что действительно они чувствуют и видят эту поддержку. Это очень здорово. Я вижу, даже детки, которые очень редко по своим особенностям могут улыбаться, они и то показывают какие-то жесты, движения, что им это очень приятно.  

«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей-7

Ирина Голодникова, директор могилевского центра творчества:  
Хотели, конечно, чтобы каждое сердечко еще больше отогрелось теплотой и почувствовало, что они нужны всем нам.  

«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей-9

Татьяна Марукова, жительница Могилева:  
Здесь много детей, много эмоций, много праздника. Это очень важно, конечно, для наших детей.  

«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей-11

Более 50 детей с разными заболеваниями получили и приглашения на следующие торжества, уже новогодние. 2 января более 200 семей, где воспитываются дети с инвалидностью, примут участие в большой праздничной программе у главной елки города.  

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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