«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей

Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, аквагрим, яркая фотозона и новогодняя сказка с конкурсами. В Могилеве прошел праздник для особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, аквагрим, яркая фотозона и новогодняя сказка с конкурсами. В Могилеве прошел праздник для особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развлекательную программу для сверстников подготовили воспитанники центра творчества. Взрослые позаботились о том, чтобы никто из гостей не ушел с пустыми руками.
Для этих ребят появилась еще одна возможность наладить контакт со сверстниками и получить множество позитивных эмоций.
Светлана Дудинская, член Могилевской городской организации Белорусского союза женщин:
Я очень счастлива, что детки радуются, что мамы благодарят, что действительно они чувствуют и видят эту поддержку. Это очень здорово. Я вижу, даже детки, которые очень редко по своим особенностям могут улыбаться, они и то показывают какие-то жесты, движения, что им это очень приятно.
Ирина Голодникова, директор могилевского центра творчества:
Хотели, конечно, чтобы каждое сердечко еще больше отогрелось теплотой и почувствовало, что они нужны всем нам.
Татьяна Марукова, жительница Могилева:
Здесь много детей, много эмоций, много праздника. Это очень важно, конечно, для наших детей.
Более 50 детей с разными заболеваниями получили и приглашения на следующие торжества, уже новогодние. 2 января более 200 семей, где воспитываются дети с инвалидностью, примут участие в большой праздничной программе у главной елки города.
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