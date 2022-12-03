«Они нужны всем нам». В Могилёве прошёл праздник для особенных детей

Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, аквагрим, яркая фотозона и новогодняя сказка с конкурсами. В Могилеве прошел праздник для особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развлекательную программу для сверстников подготовили воспитанники центра творчества. Взрослые позаботились о том, чтобы никто из гостей не ушел с пустыми руками.

Для этих ребят появилась еще одна возможность наладить контакт со сверстниками и получить множество позитивных эмоций.

Светлана Дудинская, член Могилевской городской организации Белорусского союза женщин:

Я очень счастлива, что детки радуются, что мамы благодарят, что действительно они чувствуют и видят эту поддержку. Это очень здорово. Я вижу, даже детки, которые очень редко по своим особенностям могут улыбаться, они и то показывают какие-то жесты, движения, что им это очень приятно.

Ирина Голодникова, директор могилевского центра творчества:

Хотели, конечно, чтобы каждое сердечко еще больше отогрелось теплотой и почувствовало, что они нужны всем нам.

Татьяна Марукова, жительница Могилева:

Здесь много детей, много эмоций, много праздника. Это очень важно, конечно, для наших детей.