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Они неразлучны, всё делают вместе. Удивительная история дружбы медведицы и маленькой собачки

06 февраля 2021 13:29
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Новости Беларуси. У каждого животного в центре экологического туризма «Станьково» своя история, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Одна из самых удивительных — дружба медведицы Василисы и собачки Анфисы.

Они неразлучны, всё делают вместе. Удивительная история дружбы медведицы и маленькой собачки-1

Анфиса, Анфиса! Василиса, иди сюда, конфетку дам!

Они неразлучны, всё делают вместе. Удивительная история дружбы медведицы и маленькой собачки-4

Медвежонка нашли вблизи Березинского заповедника. Маленькая Василиса могла бы умереть от скуки, если бы не гениальная идея. Медвежью тоску решили развеять веселой компанией и подсадили щенка-одногодку. С тех пор они неразлучны, все делают вместе. Василиса даже в спячку не впадает.  

Они неразлучны, всё делают вместе. Удивительная история дружбы медведицы и маленькой собачки-7

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом центра экологического туризма «Станьково»:
Привезли, такой медвежонок был боязливый, и приняли решение, чтобы как-то его вытащить на люди. Сидел в будке и не выходил, мы посадили вместе с ним маленькую собачку, они одного года, и эта собачка вытащила его на люди. Они в этой маленькой будочке жили, а потом сделали большой вольер и пересадили сюда. А потом стала уже ручная, но все равно мы к ней не заходим.

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# Животные # общество # Михаил Турыгин # Яна Шипко # Фотофакт

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