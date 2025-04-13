Слёзы сдержать невозможно! Белорусы поделились эмоциями после концерта-реквиема «Каждый третий»
Всю неделю в Минске с аншлагами шел уникальный концерт-реквием. Такого зритель точно еще не видел. Творческие номера новой постановки включают в себя ранее неизвестные факты о геноциде мирных жителей нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Расследование уголовного дела раскрыло реальные масштабы трагедии. И если раньше мы считали, что во время войны погиб каждый четвертый, то собранные доказательства свидетельствуют, что погиб каждый третий. И этот страшный факт превратился в емкое название концерта.
«Каждый третий» – это история о судьбах простых людей, сочетание новых песен о войне и Победе, уникальных кадров хроники и исторических фактов. Проще говоря, тема Великой Отечественной войны в Беларуси зазвучала по-новому, объединив много интерактивных форматов для максимального погружения в историю военных лет.
История и искусство сплелись воедино, и по поручению Президента увидеть это должны не только минчане, но и жители всех регионов Беларуси. Каждый вечер во Дворец Республики памятное представление проходило на бис.
Слезы сдержать невозможно. И еще больше хочется кричать на весь мир: люди, сберегите мир. Война – это очень страшно. Поверьте мне, я знаю, что это. Я из Донецка. Я немножко это почувствовала на себе. Это страшно. Это словами не передать.
Просто пролетело все на одном дыхании. Кажется, прочувствовали просто каждый момент.
С мурашками от начала и до самого его завершения.
Меня это впечатлило настолько, что вот иду и рассказываю, просто в таком впечатлении. Надо про это говорить всем. Нельзя допустить войны в нашем мире, в нашем государстве.
Это такие сильные переживания, будто бы окунулся в ту атмосферу, в которой были наши предки, которые подарили нам эту мирную жизнь. И когда переживаешь и проецируешь это на себя, понимаешь, что самое главное в жизни – это мир. Если есть мир, будет жизнь.
Я весь концерт заплаканная. С первой же песни. Мы вечно будем преклонять головы и колени перед нашими дедами и прадедами, которые позволили нам уже на протяжении 80 лет чувствовать то мирное небо и то благополучие, которые есть в нашей стране.
Я со многими фронтовиками разговаривал и просил своего деда: расскажи о войне. Никто ничего не рассказывал, они просто молчали. Или спрашивал: за что ты получил медаль «За отвагу»? Простой рядовой. И знаете, что он мне ответил? «Я за медали не воевал». Он воевал за нашу Родину и мир.
Современное, но правдивое прочтение событий военного лихолетья. Это сейчас тем более важно, когда историческую правду пытаются растворить в удобной западным политикам лжи, когда сносят памятники и обеляют нацистских преступников. Потому было принято решение организовать дополнительный концерт-реквием. Он пройдет 14 апреля.