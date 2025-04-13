Слёзы сдержать невозможно! Белорусы поделились эмоциями после концерта-реквиема «Каждый третий»

Всю неделю в Минске с аншлагами шел уникальный концерт-реквием. Такого зритель точно еще не видел. Творческие номера новой постановки включают в себя ранее неизвестные факты о геноциде мирных жителей нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Расследование уголовного дела раскрыло реальные масштабы трагедии. И если раньше мы считали, что во время войны погиб каждый четвертый, то собранные доказательства свидетельствуют, что погиб каждый третий. И этот страшный факт превратился в емкое название концерта. «Каждый третий» – это история о судьбах простых людей, сочетание новых песен о войне и Победе, уникальных кадров хроники и исторических фактов. Проще говоря, тема Великой Отечественной войны в Беларуси зазвучала по-новому, объединив много интерактивных форматов для максимального погружения в историю военных лет. История и искусство сплелись воедино, и по поручению Президента увидеть это должны не только минчане, но и жители всех регионов Беларуси. Каждый вечер во Дворец Республики памятное представление проходило на бис.

Слезы сдержать невозможно. И еще больше хочется кричать на весь мир: люди, сберегите мир. Война – это очень страшно. Поверьте мне, я знаю, что это. Я из Донецка. Я немножко это почувствовала на себе. Это страшно. Это словами не передать.

Просто пролетело все на одном дыхании. Кажется, прочувствовали просто каждый момент.

С мурашками от начала и до самого его завершения.

Меня это впечатлило настолько, что вот иду и рассказываю, просто в таком впечатлении. Надо про это говорить всем. Нельзя допустить войны в нашем мире, в нашем государстве.

Это такие сильные переживания, будто бы окунулся в ту атмосферу, в которой были наши предки, которые подарили нам эту мирную жизнь. И когда переживаешь и проецируешь это на себя, понимаешь, что самое главное в жизни – это мир. Если есть мир, будет жизнь.

Я весь концерт заплаканная. С первой же песни. Мы вечно будем преклонять головы и колени перед нашими дедами и прадедами, которые позволили нам уже на протяжении 80 лет чувствовать то мирное небо и то благополучие, которые есть в нашей стране.