«Пристально разглядываю каждый образец»: белорусский военпром на MILEX-2017

Новости Беларуси. Вся мощь белорусской армии. 21 мая на выставке вооружений и военной техники MILEX проходят показательные выступления. На площадке аэропорта Минск-1 свои возможности демонстрирует не только техника, но и люди.

Отметим, это уже 8-я по счету выставка. Цель нынешней встречи – не только показать новинки зрителям, но и заинтересовать потенциальных заказчиков. К слову, уже подписан контракт между Барановичским авиаремонтным заводом и российским холдингом на ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-17. Большой интерес у зарубежных гостей также к броневику «Кайман», который принят на вооружение, и нашим беспилотникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.