Вопреки обстоятельствам, диагнозам и возрасту: на что готовы люди ради создания семьи

Новости Беларуси. У нас хоккей – чем не семейный праздник? Но, конечно, в мире в последние годы понятие семьи сильно изменилось. В 80-е соседи показывали пальцем на живущих гражданским браком. Но и разводов было поменьше. А сегодня проблемы другие. Цифры говорят, что Беларусь на втором месте в мире по разводам. И средний возраст вступления в брак повышается. Кто-то годами не решается узаконить отношения. Кто-то создает семью в буквальном смысле вопреки всему, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нина Купрацевич, многодетная мама:

Очень большой риск был для жизни моей и ребенка. Когда сделали УЗИ, сказали про диагноз…

Потом были бессонные от слез ночи и половина беременности практически без движения в больнице. Медики объяснили Нине как есть: чтобы ребенок появился на свет, понадобится сложная и рискованная операция, но и до нее будет непросто сохранить малыша. Несколько месяцев она лежала, поднимаясь лишь в крайнем случае. И не узнавала в телефонной трубке голос мужа.

Нина Купрацевич:

Муж переживал очень сильно, в церковь ходил, просил, чтобы позвонила… Я буду плакать…

Она постоянно думала о детях – дома, под Петриковом, еще мальчик и девочка – и прокручивала сотни вариантов «а если…» В операционной рядом с собой она попросила поставить маленькую икону.

Нина Купрацевич:

Стояла большая кровопотеря, потерять столько крови во время операции несовместимо с жизнью. Что бы ни было, семья наша все пережила, перетерпела, я буду плакать сейчас…

Но плакала она от счастья. Проснувшись после наркоза и узнав, что с сыном все в порядке. Для самой Нины операция не обошлась без последствий, но, говорит, пережила бы все еще не раз, даже зная, что так будет заранее. Хотя стресс и волнение были такими, что малышу пока не придумали имени.

Нина Купрацевич:

Все равно как, главное, что все хорошо! Семья – самое дорогое, что есть! Вся моя жизнь!

А для них не просто дети, а и само создание семьи было преодолением. Разговоров, пересудов, диагнозов, наконец. У Елены ДЦП и инвалидность первой группы, у Сергея – сразу несколько недугов после травмы головы. Вначале их отговаривали жить вместе – дескать, не справятся даже в бытовом аспекте, потом пытались отсоветовать заводить детей.

Сергей Баранчук, супруг Елены Федорович:

Нам на консультации сказали, чтобы сделали аборт. Многие живут без детей. И ничего!

Но когда их мечта сбылась, и на свет появились Саша и Нелли, пара еще долго боялась обратиться за помощью даже к родственникам, чтобы не слышать за спиной: «Не справились, а мы предупреждали!»

Елена Федорович, супруга Сергея Баранчука:

Иногда спали по 3-4 часа в сутки, а никому ничего не скажешь.

Семье, в которую никто не верил, кроме, пожалуй, самих Сергея и Елены, уже 13 лет. И пусть кто-то обратит внимание на не самую опрятную обстановку в квартире, зато глава семьи каждый дней готовит обеды и ужины из нескольких блюд на всех. Только представьте, как он это делает, учитывая, что правая рука у Сергея неподвижна.

Сергей Баранчук:

Это борщ наварил, уже заканчивается.

Они стесняются целоваться перед камерой и не хотят даже назло «доброжелателям» открыто демонстрировать свое домашнее счастье. Сергей и Елена любят, когда о них говорят «обычная семья» и поменьше рассказывают о сложностях – им так и не удалось разлучить, впрочем, и не они связывают любящую пару.

Елена Федорович:

Сейчас больше дети, чувства отошли на второй план.

Сергей Баранчук:

А у меня еще большие!

Елена Федорович:

Вдвоем намного легче.

Сергей Баранчук:

И веселее! Кончено, счастливы. Были бы несчастливы, не было бы такого настроения и вот этого счастья, которое прыгает.

А в случае этой семьи прыжок понадобился в десятки лет, чтобы Лариса Владимировна и Николай Николаевич все-таки встретились.

Лариса Гуринович, супруга Николая Павловского:

Познакомились здесь, в пансионате, гуляли, и на лавочке познакомились.

Николай Павловский, супруг Лариса Гуринович:

Я вообще стеснительный, но увидел ее, и искра пробежала.

Он разменял восьмой десяток, ее возраст – с не менее драгоценным отливом, и совсем недавно Лариса и Николай поженились. Радость молодоженов едва ли прочувствует современная молодежь, но для них заварить друг другу чай или вместе почитать книгу о шпионаже и есть то самое семейное счастье.

Николай Павловский:

Там какое-то телесное влечение, а сейчас – душевное!

Лариса Гуринович:

Цветы дарил живые, не искусственные. Приглашал на чай.

Женитьба соседей по дому-интернату тут же вошла в топ новостей у местной общественности.

Николай Николаевичу нипочем мешок картошки. Супруга в шоке, но не радикулитом же впечатлять молодую жену!

Они стараются не расставаться ни на час: так что пришлось Ларисе Владимировне полюбить тренажеры, а молодому супругу – женские посиделки, теперь он всегда в курсе: известный певец – тот еще фрукт.

Лариса и Николай поправляют: счастье нашло их не поздно, а вовремя. Когда хватает мудрости, чтобы беречь друг друга, достает опыта, чтобы ценить главное и, несмотря на возраст, вновь от души улыбаться маленьким радостям.

Николай Павловский:

Это огромное счастье! Я с ней познакомился, это подарок судьбы.

Лариса Гуринович:

Под старость понимаешь цену любви и счастья.

Николай Павловский:

Кажется, все сделаю для этого человека: жизнь отдам, перед камерой обещаю Вам!

И кто знает, может, вся эта романтика не сегодня-завтра повлияет и на скамейку запасных?