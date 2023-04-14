«Она высоко оценила профессионализм белорусских СМИ». Мария Петрашко рассказала о встрече с Ольгой Карач

Мария Петрашко:

Там было ярко. Она просто сразу не узнала меня. И она действительно… Я начала ей задавать тоже логические вопросы очень мягко, не хотела на нее психологически давить. Я очень мягко. Мы пришли к тому, что политзаключенных не существует. Потому что, я говорю, вот, вы поддерживаете, а где доказательства? А вы в курсе, что на самом деле не было изнасилований, что это пранкер в шведское издание вкинул информацию. А вы в курсе, что на самом деле… А давайте сравним. Почему вы не защищаете в Евросоюзе, где вы проживаете, политзаключенных? Пример, по-моему, ей приводила. И она такая: вообще, политзаключенных не существует. Очень много таких моментов было.

Я ей задавала логические вопросы, подводя к тому, что вы как считаете, что вы получаете деньги из фондов, которые поступают в фонды от Госдепа США, от иностранных государств, и вы откровенно поливаете грязью, фейками страну. Вы не считаете честной, независимой деятельность правозащитника? И она в какой-то момент в общем-то со мной соглашалась. Потом в какой-то момент она наконец поняла, кто я. И она сказала: «А, вы продажный журналист!» В смысле продажный? Нет, извините, мне и не снились такие суммы, какие видите вы. Я в общем-то по совести, мне не стыдно. Я ей сказала, что мне не стыдно ни за одно слово, сказанное в эфире. Это все искренне всегда, от души. Почему я продажный журналист? Но она начала вот это вот. Слава богу, не наплевала. Но я у нее, пользуясь случаем, спросила, как она относится к расследованиям наших коллег, разоблачениям. И она высоко оценила профессионализм белорусских СМИ.

Читайте также:

Представитель ДНР в Италии: «Мы как марионетки. Вся Европа находится под Америкой»

Виноватого в утечке данных в США – казнить. Справедливое ли наказание? Мнение Марии Петрашко

«Пытался принести мир в эту многострадальную страну». Чем знаменателен визит Лукашенко в Югославию?