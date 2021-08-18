Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную

Новости Беларуси. Как учиться вместе с учениками, поддерживать таланты и прививать истинные ценности в жизни? Героиня совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – директор первой столичной гимназии Наталия Бушная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тот случай, когда в профессию пришла случайно, а нашла дело жизни. Сегодня гимназия имени Франциска Скорины – бренд в образовании. Именно там первыми внедряют инновации и растят не только эрудитов, но и патриотов.