На Комаровке по средам обещают 20% скидки

Новости Беларуси. За едой и косметикой – дешевле в среду. На Комаровском рынке можно закупиться с 20-процентной выгодой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раз в неделю минчане могут приобрести овощи, мясо, молоко и специи по акции. Не обидели и любителей сладкого – мёд и кондитерские изделия также продаются со скидкой 20 %. Сэкономить можно и при покупке товаров для дома и животных. Для удобства на входе можно взять специальную памятку с номерами акционных ларьков.