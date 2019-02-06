На Комаровке по средам обещают 20% скидки

Новости Беларуси. За едой и косметикой – дешевле в среду. На Комаровском рынке можно закупиться с 20-процентной выгодой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. За едой и косметикой – дешевле в среду. На Комаровском рынке можно закупиться с 20-процентной выгодой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Раз в неделю минчане могут приобрести овощи, мясо, молоко и специи по акции. Не обидели и любителей сладкого – мёд и кондитерские изделия также продаются со скидкой 20 %. Сэкономить можно и при покупке товаров для дома и животных. Для удобства на входе можно взять специальную памятку с номерами акционных ларьков.
Алла Фидрусь, начальник отдела организации рыночной торговли Комаровского рынка:
У нас есть предприниматели, которые участвуют каждую неделю, активно участвуют новички, которые хотят представить свою продукцию. Поэтому количество предпринимателей и соответственно группа товаров может меняться каждую неделю.