«Она много помогала в своей жизни». Частицу мощей Святой великомученицы княгини Елисаветы привезут в Минск

Свято-Елисаветинский монастырь – единственный действующий монастырь в Минске. Он был основан в 1999 году в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы – супруги Великого князя Сергея Александровича Романова.

Красивая, умная, одаренная и благочестивая девушка прославилась своими многочисленными добрыми делами и поступками.

Монахиня Марфа:

Святая преподобная мученица Елисавета старалась всю свою жизнь помогать людям. Она устраивала праздники для бедных людей в имении Ильинска, которое принадлежало Сергею Александровичу.

Сейчас в Свято-Елисаветинской обители насчитывается семь храмов. Один из них основан в честь Святой Елисаветы. Интересно, что все иконы в этой церкви написаны иконописцами монастыря. При их создании мастера ориентировались на русские и византийские образцы XII–XV веков. Одна из самых почитаемых икон в храме – в честь преподобномученицы Елисаветы.

Но совсем скоро верующие смогут прикоснуться еще к одной величайшей святыне. 19 мая в Минск прибудет ковчег с десницей Великой княгини Елисаветы Федоровны и с частицей мощей ее верной помощницы – инокини Варвары. Сперва поклониться мощам можно будет в Свято-Духовом кафедральном соборе, затем в Свято-Елисаветинском монастыре.

Ковчег с десницей Святой преподобномученицы Елисаветы будет находиться с 20 по 22 мая в храме в честь иконы Божией Матери «Державная», который располагается на территории монастыря. Для многих верующих – это событие, к которому они готовятся всем сердцем и душой.

Символично, что принесение десницы Святой Елисаветы состоится именно в этом году. Ведь в 2018-м мы вспоминаем 100-летие со дня мученической кончины Царской семьи Романовых и Великой княгини Елисаветы.