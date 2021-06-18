Она мне дала надежду. Рассказываем про одного из лучших врачей Могилёвской области

Новости Беларуси. В преддверии Дня медицинских работников в Беларуси продолжают чествовать врачей, медсестер и всех тех, кто заботу о здоровье как отдельно взятого человека, так и целой нации выбрал своей профессией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня в Могилеве наградили лучших медиков области. Среди тех, кто отмечен высоким званием, врач общей практики Ирина Иванченко. Пациенты ее любят за отзывчивость и умение слышать, а коллеги – за силу духа, которая проявила себя в красной зоне. На приеме у одного из лучших врачей общей практики побывала Юлия Мычка. Поговорить с одним из лучших врачей общей практики оказалось непросто. Даже во второй половине дня, когда очереди в поликлиниках становятся короче, пригласить Ирину Владимировну на чашку чая в обед удалось с большим трудом. Несмотря на законный перерыв, ее без конца искали то пациенты, то коллеги. Ни минуты покоя – это про медиков, особенно в условиях пандемии.

Ирина Иванченко, врач общей практики Могилевской центральной поликлиники:

Многие болели, всем стараешься помочь, переживаешь, ночью не спишь, к сожалению. Надо, конечно, умение отключаться, стараешься, литературу читаешь, чтобы это развивать, но все равно такого нет, что ушел и не думаешь о пациенте.

Интерес к врачебному делу у Ирины Иванченко возник еще в начальной школе. Она не лечила кукол, но много читала, и к выбору будущей профессии ее привело одно из домашних заданий.

Ирина Иванченко:

Было задание в школе об Отечественной войне, мы читали литературу, книги. И меня впечатлили военные медики, врачи, которые помогали, спасали жизни. И после этого я как-то очень загорелась этой профессией.

Своей детской мечте Ирина Иванченко не изменила. После школы поступила в Гродненский мединститут. Латынь, «анатомичка» и физика… Вспоминает, что было непросто, но жутко интересно. Жутко, но уже по-другому было и во время первых ночных дежурств на скорой помощи. После вуза с головой окунуться в реалии профессии помогла неотложка. Опыт нарабатывался годами, а теория стала доступней. На смену толстым медицинским энциклопедиям пришел интернет, и в руках медиков появились новые инструменты для профессионального роста.

Ирина Иванченко:

У современного врача сейчас очень много возможностей для роста профессионального, личностного, сейчас много лекций онлайн – профессора всякие, не только белорусские. Российские, например, можно прослушать в интернете. Литературу почитать можно. Курсы повышения квалификации – все это доступно. Если есть желание, то возможность всегда найдется.

А вот желание перенять бесценный опыт у лучшего врача общей практики уж точно есть у интерна Татьяны Кандрашовой. Уже через месяц она начнет самостоятельно вести прием, а пока внимает каждому слову своего наставника.

Татьяна Кандрашова, врач-интерн Могилевской центральной поликлиники:

Мне как врачу-интерну очень повезло работать с Ириной Владимировной. Это специалист с многогранным опытом, который всегда подскажет и поможет, объяснит какие-то непонятные вопросы.

Границы между рабочим и нерабочим времени в графике врача уже давно стерты. Медики живут в другом измерении, где смена измеряется не часами, а пациентами, которым нужна помощь. После приема Ирина Владимировна спешит на свой участок, а это больше 1 500 человек.

Лариса Деревяго, заведующая отделением общей практики Могилевской центральной поликлиники:

Работа врача не заканчивается после окончания приема или обслуживания вызовов. Потому что всегда есть пациенты, за которыми нужно проконтролировать их состояние на дому. Некоторым пациентам и плохо вечером становится и нужно посоветоваться, особенно в условиях пандемии. И врачи, и Ирина Владимировна в том числе – в этом плане очень отзывчивый человек, всегда отзывается, всегда на телефоне, на мессенеджерах и оказывает помощь пациентам даже в нерабочее время.

Своего любимого участкового врача Антонина Денисовна называет не иначе как спасительница. Весной Ирина Владимировна смогла убедить пенсионерку в необходимости стационарного лечения, заподозрив у нее пневмонию.