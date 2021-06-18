Виктор Лискович: «Мы стесняемся рекламировать то, что мы умеем»

Новости Беларуси. Как вырастить отечественных высококлассных кутюрье? Кадровый вопрос 18 июня обсуждался на встрече Виктора Лисковича с сотрудниками швейной фабрики «Элиз» в Дзержинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках единого дня информирования парламентарий провел беседу с трудовым коллективом. Подчеркнул необходимость совершенствования маркетинговой структуры предприятия. А так же обязательным считает отмечать работу лучших. Товары бренда «Элиз» востребованы не только у нас в стране, но и за рубежом. К примеру, галстуки используют как сувенирную продукцию. Виктор Лискович отметил: одежда фабрики не уступает мировым стандартам. И воочию познакомился с производством.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Если говорить об этом предприятии, то мы вообще очень много делаем в стране, очень много умеем делать, но мы иногда не умеем продать. Мы стесняемся рекламировать то, что мы умеем. Продвижение продукции – вот чем надо нам сегодня заниматься.

Ирина Сварцевич, генеральный директор Дзержинской швейной фабрики «Элиз»:

У нас есть вопросы, которые сегодня требуют, конечно, поддержки со стороны властей, поддержки со стороны руководящего состава более высокого. Нам очень важно, чтобы наша продукция продавалась, была высококачественная, соответствовала ожиданиям наших покупателей, была конкурентной на нашем рынке, на рынках стран, с которыми мы работаем.