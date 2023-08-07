«Она делает чудо и берёт самые сложные случаи». Рассказываем о педагоге, которая работает с детьми с нарушением слуха

Галина Гурбо, директор ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 Минска для детей с нарушением слуха»:

В этом учреждении я стала настоящим руководителем. Здесь я постигла и поняла другие ценностные аспекты. Я четко теперь знаю и четко понимаю, что этим людям надо дарить любовь. Я научилась любить абсолютно всех, кто меня окружает. Даже если это люди, от которых, может быть, когда-то исходили неприятные моменты, имелись неприятные факты. Я все равно их уважаю и люблю. Я уверена, что любовь победит, абсолютно все пройдет преграды, будет иметь только позитивный и хороший результат. Каждый человек в жизни задает себе вопрос: что такое жизнь? Что такое судьба? И у многих ответы на эти вопросы совпадают, но каждый человек должен прожить свою личную жизнь индивидуально. Моя судьба свела меня с особенными людьми – это люди с нарушением слуха. 1985 год, я приняла такое решение, что я буду дефектологом, буду помогать особенным детям в их социализации, в их развитии, заниматься их обучением и воспитанием. И так случилось, что это все сбылось.

Я закончила наше Минское педагогическое училище, получила первое свое образование воспитателя дошкольного учреждения, но задержалась там совсем ненадолго. И, конечно же, ушла в дефектологию. В 2001 году я пришла директорствовать в эту школу. И уже на этом месте нахожусь более чем 20 лет. Это учреждение специальной школой стало совсем недавно. Это была школа-интернат. Под моей опекой было восемь детей, и когда домашние дети ждали дома, но я говорила: нет, мои хорошие, сегодня надо быть там. И они с этим, конечно, соглашались. И у домашних воспитывало это самостоятельность, трудолюбие и, наверное, понимание и толерантность. Вот чему я очень рада. У меня две дочери, они сочувствуют чужой беде, понимают чужое горе, умеют радоваться радостям других.

Екатерина Гурбо:

Мама, конечно, большой трудоголик. Это не может не сказываться и на семейной жизни, поэтому дети у нее достаточно самостоятельные. Так или иначе вся наша жизнь, вся наша семья связана с образованием. Моя старшая сестра – преподаватель английского языка. У меня тоже есть педагогическое образование. И несмотря на то, что моя настоящая деятельность не связана с педагогикой, все равно так или иначе связана с образованием. Конечно, наша мама – это наша гордость, наша поддержка, опора.

Галина Гурбо:

Специальная школа – это особое учреждение. Категория педагогов тоже должна быть особенной. Здесь не может быть случайных людей. Это люди, преданные делу. Это люди, которые должны быть высококвалифицированными специалистами, которые понимают сегодня те задачи, которые ставятся, которые понимают перспективу. Убеждены, что их деятельность должна быть направлена на результат, когда выпускник этой школы выходит за пределы школы, может самостоятельно организовать свою жизнь, социализироваться и обеспечивать себя в этой жизни. И хочу сказать, что такой коллектив у нас имеется.

Алла Дранчук, учитель-дефектолог ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 Минска для детей с нарушением слуха»:

Это руководитель новой формации. Высокий профессионализм, эрудиция, опыт, напористость. Всегда на шаг впереди. Это все позволило организовать в школе опережающий характер обучения, образования. Таких руководителей здесь раньше не было. Она всегда является инициатором инновационных проектов, творческих проектов. И всегда умеет так аргументировать это все, что нацелит на это коллектив. Все понимают, что без этого просто жить невозможно. Галина Гурбо:

В 2023-2024 учебном году планируем, что за парты нашей школы сядут 112 человек. Это дети с нарушением слуха, с тяжелой потерей слуха, 3-4 степень. В классе по норме обучается восемь человек. Это норма. Такая низкая, маленькая наполняемость, потому что каждому ребенку нужно уделить время, внимание и практически заниматься индивидуально.

Юлия Подкопаева:

Когда Платону было восемь лет, он еще вообще не говорил, и Галина Павловна начала делать массаж языка Платона. Это было постепенно, методично. Она сказала, что он будет говорить. Я ей поверила. Хотя до этого педагоги все говорили, что все – можно сложить крылышки. Галина Павловна сказала: я люблю сложные случаи, я возьмусь. То есть Галина Павловна, по сути, делает чудо. Она всегда берет самые сложные случаи, когда уже все отказались.

Галина Гурбо:

Каждый педагог и я лично очень радуемся, когда дети улыбаются, когда приходят в школу с хорошим настроением, и, конечно, вся наша деятельность направлена на то, чтобы было им здесь комфортно, чтобы это было родным домом для них. Современный руководитель не должен стоять на месте. Надо двигаться вперед. Мне хочется внедрять новые подходы, новые методы, методики, что выходило бы на более высокий результат. То, что я люблю делать, я всегда приношу в детский коллектив. Говорю: ребята, мне это очень интересно. И если я вижу, что горят глаза и хоть один человек этим заинтересовался, я предлагаю: соглашайся, я тебя этому научу.

У нас очень большая территория, три гектара, и захотелось обучить детей работе на участках, работе на земле. Это выращивание цветов, создание клуб, также уход за фруктовым садом. Хорошая есть пословица: один в поле не воин. Я думаю, что это очень подходит мне и моей школе. Один руководитель – это абсолютно незначимый человек. Сегодня я считаю, что современный руководитель зависит от тех людей, которые его окружают, от их результативности труда, от их преданности делу, от их профессионализма. И я действительно завишу от своих коллег. И очень рада тому, что они у меня высокопрофессиональные.