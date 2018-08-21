Андрей Шорец проведёт выездной приём граждан утром 22 августа

Новости Беларуси. 22 августа в администрации Центрального района председатель Мингорисполкома Андрей Шорец проведет выездной прием граждан и юридических лиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Задать свои вопросы минчане смогут с 09:00 до 11:00.
В этот же день в Мингорисполкоме можно узнать о порядке поселения в дома-интернаты. С 14:00 по номеру 142 можно обратиться за консультацией к специалисту Комитета по труду, занятости и социальной защите. Минчанам готовы предоставить информацию о том, куда нужно обратиться при необходимости поселения пенсионеров и людей с ограниченными возможностями в дома-интернаты, какие документы при этом понадобятся.