Андрей Шорец проведёт выездной приём граждан утром 22 августа

В этот же день в Мингорисполкоме можно узнать о порядке поселения в дома-интернаты. С 14:00 по номеру 142 можно обратиться за консультацией к специалисту Комитета по труду, занятости и социальной защите. Минчанам готовы предоставить информацию о том, куда нужно обратиться при необходимости поселения пенсионеров и людей с ограниченными возможностями в дома-интернаты, какие документы при этом понадобятся.