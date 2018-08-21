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Андрей Шорец проведёт выездной приём граждан утром 22 августа

21 августа 2018 20:34
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Новости Беларуси. 22 августа в администрации Центрального района председатель Мингорисполкома Андрей Шорец проведет выездной прием граждан и юридических лиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Задать свои вопросы минчане смогут с 09:00 до 11:00.

Андрей Шорец проведёт выездной приём граждан утром 22 августа-1

В этот же день в Мингорисполкоме можно узнать о порядке поселения в дома-интернаты. С 14:00 по номеру 142 можно обратиться за консультацией к специалисту Комитета по труду, занятости и социальной защите. Минчанам готовы предоставить информацию о том, куда нужно обратиться при необходимости поселения пенсионеров и людей с ограниченными возможностями в дома-интернаты, какие документы при этом понадобятся.

# Прием граждан # общество # Андрей Шорец # Фотофакт

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