Он встречался со Сталиным и удерживал «Суражские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Новости Беларуси. Суровые годы Отечественной войны выдвинули целую плеяду по-настоящему ярких, сильных личностей, которые возглавили общенародную борьбу с захватчиками. Телеканал СТВ подготовил цикл репортажей об этих людях под символичным названием «История одного подвига».

И первым, о ком расскажем сегодня, будет легендарный Минай Филиппович Шмырёв. Герой Советского Союза, командир 1-й Белорусской партизанской бригады.

В истории Беларуси имя Миная Шмырева напрямую связано с так называемыми «Суражскими» или «Витебскими воротами». Этот разрыв немецкого фронта длиной в 40 километров был создан благодаря действиям 1-й Белорусской партизанской бригады под его командованием и 4-й ударной армии.

Через них в 42-м почти 6 месяцев мирное население бежало от карательных экспедиций. А с Большой земли шли диверсионные группы, поставляли провизию, боеприпасы и медикаменты.

Денис Яковлев, старший научный сотрудник музея М.Ф. Шмырёва:

В сентябре месяце 42-го года, когда проходило большое совещание партизанских командиров в Москве, лично у Сталина, то было ему доложено, что есть такие «Витебские ворота». Он был заинтересован, хотел узнать побольше и именно спросил у Шмырева, т.к. он как раз по земле на машине прибыл через эти ворота в Москву на совещание. И Шмырев рассказал, что это за ворота, какую роль они играют в развитии партизанского движения. Сталин был очень удивлен и принял решение, чтоб оказать помощь партизанам в виде поставки боеприпасов, медикаментов уже в более расширенном виде.

Его называли Батька Минай. Принципиальный, хваткий, отважный и честный. Мог просчитать десятки шагов вперед, имея за плечами всего три класса образования. На немцев одно только имя наводило ужас.

А свои, сослуживцы и односельчане, любили и уважали его безмерно. Добрый, отзывчивый, он пропускал чужую боль через собственное сердце. Таким его описывает младшая дочь.

Дина Шмырёва, дочь Миная Шмырёва:

С кем он воевал, друзья и все. Они часто беседовали. По вечерам самое интересное, если кто с ночевкой особенно, у нас часто останавливались. Дом же большой был. Вот за круглым столом рассказывал обычно. Мы слушали, естественно, и много раз.

Он был неуловим. За голову легендарного комбрига фашисты обещали корову, землю и десятки тысяч крон! Не сработало. Тогда фашисты устроили карательную экспедицию: рассеяли партизанский отряд и взяли в заложники четверых старших детей Шмырева. Лизе было – 14, Сергею – 10, Зине – 7, Мишеньке – всего 3 года. Отец готов был пойти на крайние меры. Все решила записка Лизы:

Их расстреляли в 42-ом. А в начале двухтысячных на просторах интернета появилась фэйковая новость, мол, тогда детей Шмырёва вывезли за границу. Кому и зачем понадобилось вносить смуту в эту и без того трагическую историю, Дина Минаевна понять не может до сих пор.

Дина Шмырёва:

Какая-то написала, я не знаю. Вроде, жена командира. Я такого командира не запомнила даже, не слышала, фамилия мне не знакомая. Даже вы сами подумайте, это было где-то 12 лет тому назад как появилась эта информация. Сколько человек! Уже моей мамы, которая была молодая во время войны, ей где-то до 30 было, ее уже в живых не было. А мама 85 лет прожила.

В том же 42-ом Шмыреву удалось найти свою старенькую мать. Историки этот факт, описанный в художественной литературе, ставили под сомнение. Пока не обнаружили уникальную стенограмму.

Анна Пастернак, преподаватель кафедры истории Беларуси ВГУ им. П.М. Машерова:

Я думаю, что даже Шмырев не знал, в приписке к стенограмме есть постскриптум. Написано, видимо, несколько слов от тех людей, которые эту стенограмму записывали. Где характеризуют Шмырева как настоящего белоруса. Не знаю, чем это продиктовано. Но многие, кто общался с Минаем Филипповичем, отмечают именно хозяйственный тип такого человека, который знал, что делать и как делать.

Анастасия Аласания, СТВ:

Минай Филиппович продолжал помогать людям и в мирное время. Например, добился строительства новой школы в витебской «Лучёсе». Здесь, к слову, учились его дети и внуки. Сегодня школа носит имя легендарного комбрига. И находится она на улице Шмырёва.