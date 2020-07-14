«Он всегда готов помочь». Как сельский участковый находит общий язык с трудными подростками?

Новости Беларуси. Дважды лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних трудится в Витебском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шесть лет Алексей Савченко работает с детьми. У него самый большой участок в районе, но вместе с тем один из самых низких показателей подростковой преступности. Любопытен и тот факт, что почти за 15-летнюю историю конкурса участковые милиционеры и сотрудники ИДН Витебского района победителями становились 5 раз! В чём секрет успеха, выясняла Анастасия Бут.

Участкового инспектора по делам несовершеннолетних в Октябрьском поселке знает каждый ребенок. Будь то трудный подросток или обычный школьник. К занятости детей у Алексея подход нестандартный: то устроит экскурсию по Эрмитажу, то соберет всех в Большом театре. Пока онлайн. А вот встречи, беседы всегда в режиме реального времени.

Дмитрий Корбан, учащийся Октябрьской средней школы:

Он добрый, он разговаривает с нами, шутит.

Яна Матвеева, учащаяся Октябрьской средней школы:

С ним вообще очень приятно было общаться. С любым вопросом подойди, он всегда ответит. Он всегда готов помочь. Хотя таких формулировок по отношению к своим подопечным Алексей Савченко старается избегать. Уверяет: каждому можно стать другом. Да, порой, приходится идти на крайние меры, когда ситуация просто вынуждает разлучить подростка с его семьей. И каждый раз такое решение принимается с тяжелым сердцем.

Алексей Савченко, старший участковый инспектор ИДН Витебского РОВД:

Наша главная цель – защитить будущее ребенка. И решая эту проблему, мы будем использовать все возможные для этого механизмы. Если спасти его от судимости – значит привлечь к административной ответственности, направить в специальное заведение закрытого типа, значит мы будем так делать. Но в будущем он поймет, как это уже было. 18-19-летние ребята после того, как отучатся или отбудут 2 года, приходят и говорят: «Спасибо, вы вынули меня из той компании».

Результат работы и нестандартный подход к делу дважды оценили и на уровне страны. В 2018 и 2019 годах Алексей Савченко был признан лучшим в своем деле.

Анастасия Бут, корреспондент:

Участковые милиционеры и инспекторы ИДН Витебского района пять раз побеждали на национальных соревнованиях. Это уникальный случай для Беларуси. Таким образом, автопарк Витебского РОВД они пополнили пятью служебными автомобилями. Например, вот этот Алексей Савченко получил за победу в 2018 году.

Но не автомобилями и дипломами – хоть получать их, конечно, и приятно – измеряется успех в его профессии, а количеством судеб юных белорусов, которых удалось уберечь от роковых ошибок. При этом воспитывать, говорит офицер, зачастую приходится и родителей. По сути, инспектор по делам несовершеннолетних всегда находится между молотом и наковальней. Выдерживают не все.

Алексей Савченко:

У нас были сотрудники, которым было тяжело, и они впоследствии уходили из милиции либо уходили из подразделения. Должна быть какая-то любовь к детям, желание им помочь, защитить их. Это и определяет, будет человек работать в инспекции по делам несовершеннолетних или нет.