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На глазах у водителей. Как идёт реконструкция трассы на Смолевичи?

14 июля 2020 13:04
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Новости Беларуси. Эта дорога сразу за Курганом Славы в направлении города-спутника Смолевичи – одна из самых оживлённых в стране, рассказали в проекте «Сделано».

На глазах у водителей. Как идёт реконструкция трассы на Смолевичи?-1

Не стихает поток жителей из Жодино и Борисова, которые едут на работу. Не говоря уже про футбольных фанатов в дни матчей на борисовской арене.

На глазах у водителей. Как идёт реконструкция трассы на Смолевичи?-4

Интенсивность движения – более 17 тысяч автомобилей в сутки. При этом всего две полосы и скорость с ограничением до 70 км/ч. Реконструкция была неизбежна – трафик обязывает. 

На глазах у водителей. Как идёт реконструкция трассы на Смолевичи?-7

Движение на Р-53 на время реконструкции не закрывали. И на глазах у водителей параллельно старой дороге всё дальше простирается новое полотно. 

На глазах у водителей. Как идёт реконструкция трассы на Смолевичи?-10

Анатолий Фиков, генеральный директор Дорожно-строительного треста №5:
Здесь применена такая новинка в Республике Беларусь – ширина бетонного покрытия 9,5 метров. Это позволит еще больше улучшить качество покрытия, продлить долговечность, увеличить межремонтные сроки. И самое главное – это комфорт и безопасность участников дорожного движения.

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

# Автодороги Беларуси # общество # Анатолий Фиков # Фотофакт

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