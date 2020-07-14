На глазах у водителей. Как идёт реконструкция трассы на Смолевичи?

Новости Беларуси. Эта дорога сразу за Курганом Славы в направлении города-спутника Смолевичи – одна из самых оживлённых в стране, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Эта дорога сразу за Курганом Славы в направлении города-спутника Смолевичи – одна из самых оживлённых в стране, рассказали в проекте «Сделано».
Не стихает поток жителей из Жодино и Борисова, которые едут на работу. Не говоря уже про футбольных фанатов в дни матчей на борисовской арене.
Интенсивность движения – более 17 тысяч автомобилей в сутки. При этом всего две полосы и скорость с ограничением до 70 км/ч. Реконструкция была неизбежна – трафик обязывает.
Движение на Р-53 на время реконструкции не закрывали. И на глазах у водителей параллельно старой дороге всё дальше простирается новое полотно.
Анатолий Фиков, генеральный директор Дорожно-строительного треста №5:
Здесь применена такая новинка в Республике Беларусь – ширина бетонного покрытия 9,5 метров. Это позволит еще больше улучшить качество покрытия, продлить долговечность, увеличить межремонтные сроки. И самое главное – это комфорт и безопасность участников дорожного движения.
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.