На глазах у водителей. Как идёт реконструкция трассы на Смолевичи?

Новости Беларуси. Эта дорога сразу за Курганом Славы в направлении города-спутника Смолевичи – одна из самых оживлённых в стране, рассказали в проекте «Сделано».

Не стихает поток жителей из Жодино и Борисова, которые едут на работу. Не говоря уже про футбольных фанатов в дни матчей на борисовской арене.

Интенсивность движения – более 17 тысяч автомобилей в сутки. При этом всего две полосы и скорость с ограничением до 70 км/ч. Реконструкция была неизбежна – трафик обязывает.

Движение на Р-53 на время реконструкции не закрывали. И на глазах у водителей параллельно старой дороге всё дальше простирается новое полотно.