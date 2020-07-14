«Нас не пустят за стол стать, пока не проверим». Безопасно ли покупать ягоды и грибы у частников на рынке?

К летней поре – периоду изобилия фруктов, ягод, овощей и грибов – в Минске подготовили свои льготы. Теперь на всех 16 действующих универсальных рынках есть специальные бесплатные точки для пенсионеров и инвалидов.

Дмитрий Соловьёв, заместитель начальника главного управления-начальник отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В период, когда наступает сезон овощей и фруктов, ягод, люди обращаются в исполкомы с просьбой помочь реализовать их продукцию. Чтобы пенсионерам, инвалидам попасть на бесплатное место на рынок для торговли продукцией, необходимо с собой иметь паспорт, справку от местного исполнительного комитета о том, что продукция выращена на вашем участке. Ну, и, естественно, саму продукцию.

Торгуют на рынках разным – можно встретить и домашний урожай – сейчас это малина, клубника, салат, можно купить и лесные плоды – чернику, грибы. Ассортимент большой – и главное, качество и натуральность гарантированы, ведь продукты проходят особую проверку.

Василий Бахир, старший контролёр АП ООО «Агросервис-6»:

Они делают в лаборатории, проверяют продукцию – это бесплатно делается – и реализуют. 20 килограмм продукции они приносят бесплатно и бесплатно торговые места.

Товара у одного продавца много, но не в избытке. Ведь всё получено своими руками – и такой труд нельзя назвать лёгким. Однако пенсионеры не жалеют собранного – попасть на рынок для них большое дело – это возможность пообщаться с народом и поделиться натуральным с теми, у кого на сбор не хватает времени.

Продавец:

С сыном сестра собирает, племяннички собирают. Все ж не поедем туда, везём. Вот и Сморгонский район. Чисто, проверку всегда делаем. Нас не пустят за стол стать, пока не проверим. В летний сезон фруктов и овощей рынки собирают самых разных продавцов. Можно встретить как бабушек, что уже давно на пенсии, так и временных торговцев – тех, что появляются за прилавками только в свободное от работы время.

Продавец:

Мы приехали из Сморгонского района, Гродненская область. Работаем мы в школе, но ежегодно у нас отпуск большой, поэтому мы на рынке. Собираем ягоды, грибы – и с удовольствием привозим сюда, в Минск. В день на рынке на бесплатных местах появляется от 10 до 30 торговцев – это, в среднем, по 250 человек во всём Минске каждые сутки.