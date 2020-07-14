«Нельзя подкармливать их органическими удобрениями». Как правильно ухаживать за ирисами

Ирисы уже успели порадовать своей красотой. В этом году из-за прохладной весны цветение чуть запоздало. А потом, в июне уже из-за жары пронеслось как одно мгновение. Любители ирисов уже думают про следующий сезон, ищут новые сорта для своего сада. Но сейчас, и это особенно важно для новичков, необходимо хорошо осмотреть свои посадки, привести их в порядок.

Галина Бородич, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

После того, как они отцвели, через пару недель можно выламывать цветоносы. Выламываются они под самый корень. И можно уже начинать их пересадку. Пересадку можно проводить весной, когда начинается отрастание, и через две недели после отцветания ирисов. Это приблизительно в Беларуси середина лета, июль. Что касается ухода, прополки, где-то в конце лета можно проводить уже третью подкормку. Используются минеральные удобрения, нельзя подкармливать их органическими удобрениями, потому что начинается гниение. У них болезнь такая, бактерия, которая повреждает корневища, они загнивают и растения могут погибать. Что касается сибирских ирисов, их можно подкармливать и органическими удобрениями. В октябре, перед самыми заморозками, листва срезается на высоту 10-15 сантиметров у всех ирисов.

В природе насчитывается около 200 видов ирисов. И десятки тысяч сортов. Цветовая гамма у ирисов занимает одно из первых мест среди декоративных многолетников по количеству оттенков. На одном месте ирисы могут произрастать от 5 до 10 лет, не теряя декоративности. Но так бывает, что цветение отсутствует. Галина Бородич:

Почему не цветут? Если долго не пересаживаешь. Если глубоко посажены, они будут долго вылазить наверх, тоже не будут цвести. Ну и погодные условия: повреждаться могут весенними заморозками, когда укороченные цветоносы появляются и может быть пестрота на самих лепестках у цветов. Некоторые сорта могут не цвести. Но таких очень мало, в основном, практически и фактически ирисы все цветут.

Ирисы – довольно устойчивые к болезням и вредителям растения. Но расслабляться владельцам ирисовой коллекции специалисты не рекомендуют. Важно следить за листвой, и при первых признаках болезни принимать меры. Не помешает и профилактика. Галина Бородич:

Профилактика очень нравится мне, и всем советую: фитоспорин. Он и от бактериальной гнили, и от грибковых заболеваний. То есть проливать. При пересадке корневища просто можно обрабатывать – замачивать в этом растворе. И потом, когда проливаешь, даже сами бактерии, это сенная палочка – она, как бы, накапливается в почве и поэтому, есть какая-то защита. То есть для профилактики хорошо, и хорошо уже, когда они болеют, тоже. А так различные фунгициды используем. На листьях ещё может быть, кроме того, что когда корневище загнивает, желтеть,ещё во второй половине лета появляется гетероспориоз. Это грибковое заболевание. Тоже для обработки можно фунгициды. Но если на дачных участках, просто можно эти листочки обрывать, но не обрезать до конца. До октября обрезка листьев не должна производиться, потому что идёт отток из листьев в корневище, оно вызревает и готовится таким образом к зимней спячке.