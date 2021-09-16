Иван Кубраков провёл выездной приём граждан в Мозыре

Новости Беларуси. Министр внутренних дел провел выездной прием граждан в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что многие темы не относились к компетенции органов внутренних дел, Иван Кубраков дал заявителям подробные разъяснения. Они обязательно получат ответы уже после тщательной проверки по поступившим вопросам.

Они поступали как от тех, кто записался на прием заблаговременно, так и от жителей, которые в последний момент решили пообщаться с главой милицейского ведомства.