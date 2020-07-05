5 июля. Минздрав опубликовал новые данные по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. К 5 июля в Беларуси выздоровел от COVID-19 и отпущен из учреждений здравоохранения 50 871 пациент.
Как сообщает Минздрав в Telegram-канале, в стране инфекция подтверждена у 63 554 человек. На территории республики скончались 423 пациента с хроническими заболеваниями и выявленным коронавирусом.
Всего в Беларуси проведено 1 068 029 тестов на COVID-19.
Ранее мы рассказывали о победившей коронавирус женщине, которая поделилась опытом своего выздоровления. Её состояние резко ухудшилось через 4 дня после поднявшейся температуры – здесь подробности.