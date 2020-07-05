Прямой эфир

5 июля. Минздрав опубликовал новые данные по коронавирусу в Беларуси

05 июля 2020 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К 5 июля в Беларуси выздоровел от COVID-19 и отпущен из учреждений здравоохранения 50 871 пациент.

Как сообщает Минздрав в Telegram-канале, в стране инфекция подтверждена у 63 554 человек. На территории республики скончались 423 пациента с хроническими заболеваниями и выявленным коронавирусом.

Всего в Беларуси проведено 1 068 029 тестов на COVID-19.

Ранее мы рассказывали о победившей коронавирус женщине, которая поделилась опытом своего выздоровления. Её состояние резко ухудшилось через 4 дня после поднявшейся температуры – здесь подробности.

# Коронавирус # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Спасибо Президенту, государству, тем людям, кто оценил мой труд». Василий Ревяко о звании Героя Беларуси
04 июля 2020 20:19

«Спасибо Президенту, государству, тем людям, кто оценил мой труд». Василий Ревяко о звании Героя Беларуси

Полный парад планет начинается 4 июля. Следующий будет через 140 лет
04 июля 2020 19:55

Полный парад планет начинается 4 июля. Следующий будет через 140 лет

Будет ли много грибов? Народные приметы на неделю с 6 июля по 12 июля
04 июля 2020 19:52

Будет ли много грибов? Народные приметы на неделю с 6 июля по 12 июля