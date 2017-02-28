Он должен быть общечеловеческим: обсуждение постройки мемориала в Куропатах

Новости Беларуси. Куропаты должны стать общенациональным мемориалом скорби и памяти, считают участники дискуссии, которая прошла по инициативе газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Свою точку зрения высказали журналисты, историки, ученые. Теперь очередь за общественным мнением.

28 февраля вышла в свет печатная версия этого разговора. Как относиться к нашему историческому наследию? Где найти средства на возведение памятника? И, в целом, каким символом должны стать Куропаты в уже современной Беларуси? О непростой, но очень нужной дискуссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это небольшое урочище под Минском приобрело трагическую славу.

Куропаты – место массовых расстрелов, которые проводились в конце 30-ых годов ХХ века.

К первым раскопкам приступили здесь еще в 1988 году. Но точное количество погибших не установлено до сих пор.

Александр Коваленя, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси:

Это годы величайшей трагедии тех репрессий, которые были развязаны в значительной степени против руководящих органов, а с другой стороны – против национальной интеллигенции. Был нанесен огромный урон нашей культуре, науке.

Какое место должны занять Куропаты в современных учебниках, как увековечить память жертв политических репрессий и что может сделать для этого каждый из нас – обсуждали за круглым столом в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня». Звучали разные мнения, но эксперты сошлись в одном.

В Куропатах должен появиться национальный мемориал как символ общей памяти и скорби.

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук:

Конечно, должен быть народный памятник, построенный и на государственные, и на народные средства. Он должен быть очень талантливым, общечеловеческим. Не должны делать упор на какие-то религиозные конфессии. Можно отойти иногда от привычных форм, учитывая, что мемориал уже посещают иностранные гости.

Строительство мемориала станет всеобщим делом. В нем должны участвовать и обычные граждане, и чиновники. Как один из вариантов – организовать благотворительную акцию по сбору средств для возведения памятника. Белорусы не раз показывали, как неравнодушны к своей истории. К примеру, многие внесли свою лепту в строительство комплекса в Тростенце.

Планируется объявить конкурс на лучший проект нового памятника, который со временем появится в Куропатах.

Горожане:

Нужно сделать, чтобы была память, увековечить ее.

Хатынь, например: я считаю, что это место памяти, скорби. И Куропаты могут стать точно таким же местом.

Месца святое, мне здаецца. Мемарыял, я хачу дадаць, павінен быць.

Периодически вокруг этого исторического места поднимается шумиха.

Предпринимаются попытки спекулировать событиями тех дней и тем, что в этой истории много белых пятен: кого винить в расстрелах, сколько человек погибло. По мнению участников круглого стола, пришло время расставить все точки над «и» в этой истории.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Ни сегодняшнее руководство Республики Беларусь, ни органы государственной безопасности – никто не имеет никакого отношения к этому произволу, к этим безобразиям и трагедиям тех лет. Должно быть в стране место, где каждый может найти возможность не погорланить, не побегать, не установить отдельно взятый крест для себя. А чтобы получилось такое место народной скорби.

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