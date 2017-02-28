Игорь Шуневич: сокращения МВД затронут все подразделения

Новости Беларуси. МВД планирует провести сокращения, которые затронут все подразделения ведомства. Об этом 28 февраля заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

По его словам, в некоторых отделениях, к примеру, гражданства и миграции, людей в погонах вполне могут заменить гражданские. А, скажем, функции регистрации транспорта от ГАИ можно передать сторонней организации.

Освободившиеся от такой реформы средства можно будет направить в том числе и на техническое перевооружение. Минскую милицию скоро оснастят портативными видеорегистраторами, а в ближайшее время МВД планирует приобрести квадрокоптер. Дрон протестируют и, если минивертолет отличится хорошей службой, летающее око закупят для нескольких городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Вы знаете, как сегодня ищут потеряшек в лесу. Министр или начальник УВД дает команду командующему внутренними войсками. Тот выделяет войсковую часть, используем служебных животных иногда просим помочь нам техникой МЧС, военных. Квадрокоптер с соответствующей техникой, с видеокамерой, тепловизионным оборудованием позволит нам в труднодоступных местах более эффективно отыскивать их. Это касается не только людей, которые заблудились, потерялись. Это касается и розыска угнанных автотранспортных средств.

Игорь Шуневич также рассказал, что доследственная проверка в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта сейчас в самом разгаре. Позже материалам будет дана правовая оценка.

А вот делать однозначные выводы после проверок сотрудников МВД на полиграфе не будут. Как пояснил министр, не прошедших тест на честность милиционеров в тот же момент увольнять не станут. Однако данные детектора лжи могут стать весомым аргументом при очередном продлении контракта.