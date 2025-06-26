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«Интер» обыграл «Ривер Плейт» на клубном ЧМ и вышел в плей-офф

26 июня 2025 09:55
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«Интер» обыграл «Ривер Плейт» на клубном ЧМ и вышел в плей-офф-0

«Интер» и «Монтеррей» прошли в плей-офф клубного чемпионата мира, который проходит в США. Об этом пишет РИА Новости.

В заключительном туре «Интер» обыграл «Ривер Плейт» со счетом 2:0, а «Монтеррей» уверенно разгромил «Ураву» со счетом 4:0. В группе Е итальянцы заняли первое место, а мексиканцы – второе.

В рамках ⅛ финала «Интер» встретится с «Флуминенсе» 30 июня, а «Монтеррей» сыграет с дортмундской «Боруссией» в ночь на 2 июля.

Это первое мероприятие турнира, в котором участвуют 32 клуба. Финал запланирован на 13 июля.

Фото: pixabay

# Футбол

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