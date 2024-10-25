Он был даже на службе у Брежнева. Можно ли назвать чёрного кота символом невезения?

С древних времен черный кот был окружен мистическим ореолом. С ним связывали множество примет и предрассудков, обвиняли в бедах и несчастьях. А некоторые и вовсе считали несчастное животное пособником сатаны. Годы идут, но черный кот и сегодня остается символом невезения, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Если перебежит дорогу рыжий кот, то это к удаче, к деньгам, к какому-то хорошему событию. Если, например, трехшерстный кот, то это к защите, а черный – он отгоняет, скорее всего, злых духов, но в народе почему-то прижилось, что черный кот несет какую-то очень негативную составляющую. Это пошло из христианства, конечно же, кот приравнивался к демонической сущности, и поэтому, если он перебегает, то считалось, что темные силы тебе преграждают путь, лучше обойти это стороной, чтобы с тобой не случилось несчастье, но это спорно.