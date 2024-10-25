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На плацу авиафакультета Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров-лётчиков

25 октября 2024 14:40
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К новым высотам! На строевом плацу авиационного факультета Военной академии Беларуси прошел выпуск офицеров-летчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плацу авиафакультета Военной академии Беларуси прошёл выпуск офицеров-лётчиков-2

Специалисты фронтовой и армейской авиации в торжественной обстановке получили дипломы об окончании главного военного вуза страны. Позади более четырех лет обучения и госэкзамены. Теперь вместо курсантских погон на плечах лейтенантские звезды. Дипломы получили восемь пилотов самолетов и девять – вертолетов. Оттачивать летное мастерство молодые офицеры будут в боевых частях Военно-воздушных сил и войск ПВО, а также в подразделениях МЧС.

# Военная академия Республики Беларусь

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