В Жлобине подвели итоги конкурсов рисунков и сочинений в рамках «Марафона единства»

Более семи тысяч юных писателей и восьми тысяч художников Гомельщины объединили конкурсы рисунков и сочинений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы вместе» и «Что такое единство»? На такие сложные темы рассуждали дети. Итоги творческих соревнований подвели 25 октября в Жлобине в рамках «Марафона единства».

Александр Стельмах, учащийся Гомельского государственного лицея:

Для мяне без адзінства не можа народа, як і народа без адзінства. Людзі павінны быць адзінымі ў розных сітуацыях, напрыклад, на вайне людзям дапамагло тое, што яны з’ядналіся.

Город металлургов два дня будет жить в ритме республиканской общественно-культурной акции. Гости и участники форума знакомятся с регионом, промышленным потенциалом, общаются с интересными спикерами и обсуждают сложные темы на «Нескучных нелекциях». Каждый находит в программе праздника интересные занятия. В этом и есть главная мысль общенационального форума – еще больше сплотить белорусов вокруг национальных ценностей и идей.