Омоложение без операции. Рассказываем, что такое лазерная блефаропластика

Для большинства людей поход к пластическому хирургу – дело непростое. Анестезия, гематомы, постоперационный период и возможность образования рубцов – далеко не полный список опасений пациентов.

Сегодня современные технологии не стоят на месте и позволяют быстро и безболезненно достигать желаемых результатов. Одна из таких уникальных методик омоложения – безоперационная блефаропластика.

Эдгар Гинюк, врач-хирург медицинского центра «Элар»:

Лазерная шлифовка, ее еще можно назвать псевдоблефаропластика, – это безоперационный неинвазивный метод, который позволяет скорректировать кожу в области век и переорбитальной области, тем самым мы хотим улучшить качество кожи в этой области, увеличить ее тургор, эластичность, убрать мелкие морщинки, более глубокие морщины сделать менее заметными, улучшить кровоток и лимфоток в данной области. Данный метод подходит тем пациентам, которым еще рано выполнять блефаропластику с применением скальпеля у пластического хирурга либо есть какие-то медицинские противопоказания. Очень хорошо сочетать данную методику уже после выполненной классической блефаропластики, потому что иногда у хирурга не получается достичь желаемого результата.

Лазерное омоложение способно обновить кожу, выровнять ее тон и текстуру, убрать морщины и пигментные пятна. Главное преимущество такого метода – никаких травматических последствий и быстрое восстановление.

Эдгар Гинюк:

Лучше готовить пациентов к этой процедуре, за две недели выполнить биоревитализацию либо плазмолифтинг. Также после процедуры мы рекомендуем пройти курс биоревитализации либо плазмолифтинга. Процедура относительно безболезненна. Мы наносим так называемую аппликационную анестезию, обрабатываем область, где будем выполнять манипуляции, специальным анестезирующим кремом. Под ним пациент находится 15 минут, и сама процедура занимает 5-7 минут. Процедура относительно безболезненная благодаря тому, что мы наносим аппликационную анестезию, а в послеоперационный период пациент будет ощущать небольшое жжение, которое пройдет буквально за 2-3 часа.

Результаты заметны уже через месяц, максимальный эффект от процедуры проявится в течение полугода. Несмотря на то, что псевдоблефаропластика считается атравматичным методом, существует ряд случаев, когда такая процедура противопоказана. Например, беременность и период лактации, сахарный диабет, воспалительные процессы в области глаз, различные повреждения кожи и нарушения в работе щитовидной железы.