Олимпийскому чемпиону Владиславу Гончарову и его тренеру Ольге Власовой присвоено звание «Почетный гражданин города Витебска»

Новости Беларуси. В Витебске сегодня награждали тех, кто внес большой вклад в развитие города. Так, чемпиону Олимпийских игр по прыжкам на батуте Владиславу Гончарову и его тренеру Ольге Власовой торжественно присвоили звания «Почетный гражданин города Витебска». Такое решение власти города приняли сразу после их «золотой» победы в Рио.

Всего же высокого статуса в северной столице удостоено 55 человек. Среди них глава Администрации Президента Александр Косинец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Гончаров, чемпион XXXI летних Олимпийских игр в Рио по прыжкам на батуте:

Очень приятно, что Витебск не забывает меня и тем самым поддерживает. Еще многое впереди. Это показывает поддержку со стороны государства, что оно не забывает про нас и действительно гордится этим.

Ольга Власова, тренер Владислава Гончарова:

Это как признание, наверное, звучит. Говорит о всей твоей работе, о том вкладе, который ты сделал в нашей республике.