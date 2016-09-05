Молодёжь и выборы: пойдёт ли молодёжь голосовать?

Начался новый учебный год – самое запоминающееся время для всех студентов, особенно для тех, кто впервые переступил порог университета. Впереди – новые знания, друзья, впечатления и, конечно, активная студенческая жизнь.

Дмитрий – первокурсник, поступил на химический факультет БГУ. И это только первый шаг во «взрослую» жизнь. На днях юноша собирается проголосовать на выборах в Палату представителей Национального собрания.

Такую же активную гражданскую позицию занимает и первокурсница Мария. Сейчас девушка тщательно изучает программы кандидатов в депутаты.

До Парламентских выборов остается совсем немного времени. Уже завтра, 6 сентября, начинается досрочное голосование. Многие студенты, которые не смогут проголосовать в основной день 11 сентября, отдадут свой голос выбранному кандидату заблаговременно.

Приятно осознавать, что молодое поколение чувствует ответственность за свою страну. Ведь именно активность молодежи, ее гражданская и жизненная позиция, желание участвовать в принятии государственных решений – это залог национальной безопасности.

В октябре у героев нашего сюжета запланировано еще одно важное мероприятие. Любимому Белорусскому государственному университету, в котором учатся ребята, исполнится 95 лет! Подготовка к празднику начнется совсем скоро. А пока для этих юношей и девушек главная задача – сделать правильный выбор на благо родной страны 11 сентября.