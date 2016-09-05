Эксперты из 30 стран приехали в Минск для участия в недельной конференции ФАО

Новости Беларуси. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН поможет усовершенствовать работу фитосанитарной службы Беларуси, а также внедрить новые ресурсосберегающие технологии в агросферу. Речь об этом 5 сентября шла в Минске на семинаре ФАО.

Недельная конференция собрала в столице экспертов из трех десятков стран. Среди других важных проектов – создание банка генетических ресурсов совместно с белорусской академией наук. ФАО также изучит наработки белорусского сельского хозяйства для рекомендации их внедрения на международном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аветик Нерсисян, эксперт по агрономии и защите растений Регионального бюро ФАО Европы и Центральной Азии:

Мы исследуем состояние дел вашей фитосанитарной службы. Исходя из анализа, соответственно, делаются рекомендации, в каком направлении улучшить. Мы предоставляем и консультационную службу, и также определенное оборудование для улучшения. Мы должны выявить те направления, которые у вас уже хорошие и передовые, и, соответственно, можем использовать экспертов из ваших стран, направить в другие страны, чтобы они предоставляли консультационную и техническую помощь.