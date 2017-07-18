Олимпийский чемпион-фристайлист Антон Кушнир обещал пригласить детей с особенностями развития вместе попрыгать на батутах

Новости Беларуси. Знаменитые белорусские спортсмены подключились к благотворительной акции для детей с аутизмом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 18 июля в дельфинарии Минского зоопарка с особенными детьми пообщалась биатлонистка Надежда Скардино. Бронзовый призер зимней Олимпиады в Сочи окунулась в бассейн вместе с детьми в окружении дельфинов. И взрослые, и малыши получили море положительных эмоций.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр 2017:

Эмоции, конечно, переполняют. Это какое-то волшебное такое ощущение для этих деток, которые сегодня с нами тоже были. По ним было видно, что они счастливы были. Это самое главное.

Мама ребенка:

Благодаря таким активным общественным организациям, участиям спортсменов, знаменитых людей мы близимся к тому, что все могут жить вместе, рядом, не оборачиваясь друг на друга и понимая друг друга.