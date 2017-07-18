Это общественная река, государственная: жители возмущены введением оплаты за рыбалку в черте Лоева

Новости Беларуси. Указ № 247 для рационального использования рыболовных угодий в Беларуси глава государства подписал еще 11 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот же документ не предусматривает аренду рек и сохраняет за каждым из нас право на любительскую рыбную ловлю. Однако, по словам жителей Лоева, планы местного райжилкомхоза идут в разрез с народными. Там намерены не отменять, а наоборот начать взымать плату за рыбалку на реке Днепр в самом центре городского поселка. Александр Добриян, СТВ:

Такое было в Лоеве, чтобы за реку в центре города платить?

Владимир Лещун, пенсионер:

Да никогда в жизни не было. Как это можно – платить за реку? Что это, ее обслуживают или смотрят? Дед Владимира Лещуна владел на Днепре целой флотилией. Коренной лоевчанин возмущен появившимся на днях предложением заплатить за рыбалку. Его настроение разделяют сотни жителей городского поселка.

Владимир Пушок, пенсионер:

Плата за рыбалку любительскую – такого никогда не было. Я против этого, конечно. Это общественная река, государственная. Дмитрий Уклейко, рыбак, активист:

Со слов местных жителей, после установки аншлагов пришли два человека и предупредили всех о том, что рыбалка платная на данном участке в черте города. Предложили всем пойти оплатить данные услуги в местный райжилкомхоз. Но местные жители отказались. Участок Днепра в пределах Лоева в аренде не первый день, и, собственно, в желании арендатора организовать на нем платную рыбалку еще пару месяцев назад не было бы ничего сверхъестественного. Теперь по закону такое решение выглядит, по крайней мере, несвоевременным. Александр Добриян:

Указ № 247 дает местным властям полгода для того, чтобы привести уже существующие договоры аренды рек в соответствие с новыми нормами. Ведь фактически через шесть месяцев платная рыбалка на белорусских реках будет вне закона. Создается впечатление, что в Лоеве попытались, как говорится, вскочить в последний вагон и буквально через несколько дней после подписания указа прямо напротив райисполкома появились новенькие аншлаги с расценками на любительский лов. Логика арендатора непонятна: зачем тратиться на то, что уже через полгода будет запрещено? Еще больше вопросов оттого, что этот участок реки принадлежит коммунальному предприятию, фактически подчиненному райисполкому. Ведь указ, который вступит в силу, фактически исключает аренду рек как явление.

Игорь Мельник, заместитель председателя Лоевского райисполкома:

Вы знаете, такой информации не поступило. Конечно, я от вас первый раз слышу. Мы ее проверим. В чем я лично сомневаюсь, потому что документы еще комунхоза не подписаны, они не имеют права взимать денежные средства. Скорее жилкомунхоз в настоящее время готовит материалы для того, чтобы согласовали по платному рыболовству. Аншлаги установлены на всей территории: они установлены за Лоевом с одной и со второй стороны. На территории Лоева таких аншлагов не установлено. И все же будоражащие общественное мнение аншлаги стоят всего в 100 метрах от здания райисполкома.