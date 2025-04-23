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Олимпиада по информационным технологиям проходит в Новополоцке

23 апреля 2025 13:35
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Олимпиада по информационным технологиям проходит в Новополоцке. 12 команд со всей Беларуси на протяжении двух дней будут решать практические задачи в области искусственного интеллекта, машинного обучения и кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпиада по информационным технологиям проходит в Новополоцке-2

Мероприятие имеет все шансы стать традиционным. Оно проводится уже во второй раз и помогает привлечь внимание к профессиям в IT-сфере. Представители различных вузов страны борются за звание лучших из лучших, но главный приз не единственная награда для умников и умниц. В Полоцком госуниверситете собрались и непосредственные заказчики кадров, которые подбирают специалистов. 

Олимпиада по информационным технологиям проходит в Новополоцке-4

Лариса Заломихина, председатель жюри Республиканской олимпиады по информационным технологиям «IТ-Challenge»:
Перспективы, безусловно, самые широкие. Наш банк всегда уделяет особое внимание тому, чтобы развивать инструменты, связанные с информационной безопасностью. В том числе открываются школы для того, чтобы создавать условия для подготовки молодежи. Эти кадры очень востребованы и на рынке, поэтому мы очень поддерживаем проведение такого рода олимпиад, которая помогает выявлять таланты. 

Олимпиада по информационным технологиям проходит в Новополоцке-6

Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Университет достаточно часто становится площадкой для проведения республиканских и международных мероприятий различного уровня, различной направленности. И мы гордимся тем, что и это мероприятие наши партнеры определили как площадку проведения именно наш университет. 

Привлекли к олимпиадному движению и школьников. Для учащихся 10 и 11 классов прошел квиз, посвященный информационным технологиям и безопасности в интернете. Задания интеллектуалам показались несложными. Как правило, выпускники уже определились с будущей профессией – свою жизнь ребята намерены связать с IT. 

Олимпиада по информационным технологиям проходит в Новополоцке-8

Егор Иванов, учащийся средней школы №16 Полоцка:
Пока что особых сложностей мы не заметили. Думаю, можем пройти даже дальше, далеко. Может быть, попадем дальше на награждение. Потому что пока что вопросы, в принципе, мы все знаем. У нас за столом сейчас сидят все будущие айтишники. 

Итоги интеллектуальных состязаний подведут 24 апреля. На победу претендуют 60 участников олимпиады.

# It-технологии # Информационные технологии # Технологии # Школьники # Юрий Романовский

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