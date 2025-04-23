Олимпиада по информационным технологиям проходит в Новополоцке. 12 команд со всей Беларуси на протяжении двух дней будут решать практические задачи в области искусственного интеллекта, машинного обучения и кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие имеет все шансы стать традиционным. Оно проводится уже во второй раз и помогает привлечь внимание к профессиям в IT-сфере. Представители различных вузов страны борются за звание лучших из лучших, но главный приз не единственная награда для умников и умниц. В Полоцком госуниверситете собрались и непосредственные заказчики кадров, которые подбирают специалистов.

Лариса Заломихина, председатель жюри Республиканской олимпиады по информационным технологиям «IТ-Challenge»: Перспективы, безусловно, самые широкие. Наш банк всегда уделяет особое внимание тому, чтобы развивать инструменты, связанные с информационной безопасностью. В том числе открываются школы для того, чтобы создавать условия для подготовки молодежи. Эти кадры очень востребованы и на рынке, поэтому мы очень поддерживаем проведение такого рода олимпиад, которая помогает выявлять таланты.

Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Университет достаточно часто становится площадкой для проведения республиканских и международных мероприятий различного уровня, различной направленности. И мы гордимся тем, что и это мероприятие наши партнеры определили как площадку проведения именно наш университет.

Привлекли к олимпиадному движению и школьников. Для учащихся 10 и 11 классов прошел квиз, посвященный информационным технологиям и безопасности в интернете. Задания интеллектуалам показались несложными. Как правило, выпускники уже определились с будущей профессией – свою жизнь ребята намерены связать с IT.