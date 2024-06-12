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Ольга Чуприс провела личный приём граждан в Верхнедвинске

12 июня 2024 17:34
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Инновационные технологии, качество продукции, кадровый потенциал. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня посетила предприятие «Инвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод в агрогородке Бигосово является ведущим производителем изделий из полимерных материалов в стране. В условиях санкционного давления здесь сумели сохранить основные экономические показатели.

Ольга Чуприс провела личный приём граждан в Верхнедвинске-1

По итогам работы за прошлый год, «Инвет» признан победителем республиканского конкурса «Лидеры промышленности». Здесь выпускают около полутысячи наименований изделий для сельского хозяйства, дорожного строительства, машиностроения, а также товаров народного потребления. Темп роста экспорта к уровню прошлого года составил более 120 %. Достижение высоких результатов стало возможным благодаря реализации инвестпроекта по запуску пятой по счету линии ротационного формования. Современное оборудование позволяет производить крупногабаритные пластиковые емкости и конструкции.

Ольга Чуприс провела личный приём граждан в Верхнедвинске-3

Сергей Громадко, директор предприятия «Инвет»:
Мы показали динамику, что это стабильное движение, на протяжении пятилетки и больше, восьми лет. Мы добавляем новую продукцию и ежегодно работаем по техническим направлениям, это тракторо-, машиностроение, работаем по благоустройству. Планируем развиваться и дальше.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это предприятие – пример внимательного отношения Президента к народу. Поэтому очень важно было приехать и своими глазами, убедиться в том, что здесь действительно все комфортно, что та помощь, которую оказал глава государства этому предприятию дважды – в 2005-м и 2009-м годах, использована не зря. Данное предприятие снабжает своей продукцией широкого профиля не только производства Республики Беларусь, но и производства Российской Федерации. И как раз вот в этой части имеет возможность развития.

Ольга Чуприс провела личный приём граждан в Верхнедвинске-5

Ольга Чуприс также провела прием граждан в Верхнедвинском райисполкоме. Среди тем, с которыми пришли люди, проблемы с электроотоплением, организацией транспортного сообщения, оказанием помощи в получении белорусского гражданства и медобслуживанием. На прием пришли не только жители Верхнедвинского района, но и соседних регионов. По каждому вопросу будет дан ответ, очерчены сроки на исполнение.

# Прием граждан # общество # Ольга Чуприс

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