Ольга Чуприс провела личный приём граждан в Верхнедвинске

Инновационные технологии, качество продукции, кадровый потенциал. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня посетила предприятие «Инвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод в агрогородке Бигосово является ведущим производителем изделий из полимерных материалов в стране. В условиях санкционного давления здесь сумели сохранить основные экономические показатели.

По итогам работы за прошлый год, «Инвет» признан победителем республиканского конкурса «Лидеры промышленности». Здесь выпускают около полутысячи наименований изделий для сельского хозяйства, дорожного строительства, машиностроения, а также товаров народного потребления. Темп роста экспорта к уровню прошлого года составил более 120 %. Достижение высоких результатов стало возможным благодаря реализации инвестпроекта по запуску пятой по счету линии ротационного формования. Современное оборудование позволяет производить крупногабаритные пластиковые емкости и конструкции.

Сергей Громадко, директор предприятия «Инвет»:

Мы показали динамику, что это стабильное движение, на протяжении пятилетки и больше, восьми лет. Мы добавляем новую продукцию и ежегодно работаем по техническим направлениям, это тракторо-, машиностроение, работаем по благоустройству. Планируем развиваться и дальше.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это предприятие – пример внимательного отношения Президента к народу. Поэтому очень важно было приехать и своими глазами, убедиться в том, что здесь действительно все комфортно, что та помощь, которую оказал глава государства этому предприятию дважды – в 2005-м и 2009-м годах, использована не зря. Данное предприятие снабжает своей продукцией широкого профиля не только производства Республики Беларусь, но и производства Российской Федерации. И как раз вот в этой части имеет возможность развития.