Азарёнок: кромешная ночь пятится на Запад, и нет той силы, которая посмеет на нас смотреть без трепета

Наши коллеги рассказали об очередном примере ужасного предательства – директор белорусского санатория в Друскининкае сдавал сведения о соотечественниках литовским спецслужбам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Кругом измена, трусость и обман. Говорил Николай II в феврале 1917-го. А я озираюсь на наших бывших соотечественников, и думаю: ну даже такие определения для них как-то красивы, благородны. Мерзость сплошная. Гниль. Банальность. Дурость. По порядку расскажем. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Коллеги нам показали очередного Иуду. Директор белорусского санатория в Друскининкае. Построил там себе какое-то майно в Литве и нарушил их закон. Все. На крючке. И сразу – выгодное предложение. Сдавай своих. Держим за фаберже. И он сдал. Продал. Как шлюха. А знаете за сколько? Информацию о постояльцах, о том, что они делают, как проводят время, он продавал литовской ДГБ. И не о простых постояльцах, хотя и о них тоже. Высокопоставленные госслужащие, чиновники, силовики. И он все сдавал за 57 евро. Как низко можно пасть. Как гнусно можно изваляться в дерьме, в свинстве, в гадости. За 57 евро. А больше Иуда не стоит. Он же на крючке.

Не надо вам, граждане, ездить в Литву. А если вы еще и госслужащий – точно не надо. И детей оттуда доставайте поскорее. Железный занавес – вот наше спасение. Вас там повяжут, поимеют везде, где увидят, высосут все, изваляют в навозе и вышвырнут. Да будет вам примером этот жалкий, несчастный, подлый Иуда. Подробности в видео в нашем Telegram-канале.

Григорий Азаренок:

А мы поздравляем. С Днем России. 12 июня уже давно не ассоциируется со смутными днями распада и ельцинскими декларациями. Не звучит и идиотское название «День Независимости России». Батька и Путин давно дали определение тем событиям – величайшая геополитическая катастрофа. Но удивителен русский характер и русская история. Как и западный марксизм они перековали, перешили, перекроили под чисто нашее, патриотическое, мощнейшее, уникальное явление, и с ним победил в величайшей войне в истории человечества, так и мрак 90-х удивительным образом переплавился в новую могучую государственность, которая дает бой мировой жабе. И пророком, провозвестником и деятельным политиком, кто это совершал, был в том числе и Александр Лукашенко. Как было можно дальше разваливаться, если вот Батька есть, и он хочет объединяться!