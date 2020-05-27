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В Беларуси провели более 485 тысяч тестов на коронавирус

27 мая 2020 17:06
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Новости Беларуси. В Беларуси проведено свыше 485 тысяч тестов на COVID-19. Это в том числе позволило убедиться, что болезнь уже победили 15 923 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели более 485 тысяч тестов на коронавирус-1

Только за сутки выздоровели и выписаны 837 пациентов. Всего с начала распространения инфекции на территории страны заразились 38 956 человек.

214 – с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией – умерли. Таковы данные Минздрава на 27 мая.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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