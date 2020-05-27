В Беларуси провели более 485 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси проведено свыше 485 тысяч тестов на COVID-19. Это в том числе позволило убедиться, что болезнь уже победили 15 923 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за сутки выздоровели и выписаны 837 пациентов. Всего с начала распространения инфекции на территории страны заразились 38 956 человек.

214 – с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией – умерли. Таковы данные Минздрава на 27 мая.