Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит

Новости Беларуси. Создание «Цифрового университета» и развитие международных связей – возможности региональных вузов обсудили в Полесском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Создание «Цифрового университета» и развитие международных связей – возможности региональных вузов обсудили в Полесском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс пообщалась с профессорско-преподавательским составом, а также познакомилась с работой научных лабораторий, где занимаются промышленным рыбоводством.
Здесь же прошел выездной прием граждан. Предварительно на личную встречу записались 10 жителей Пинска. Большинство вопросов касалось юридической тематики – отношений в области права, деятельности правоохранительных органов и судебной системы.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Недостаточно только, как я, может быть, повторюсь, проанализировать лишь конкретные обращения. Надо проанализировать в целом все, что происходит в том или ином направлении, сделать соответствующие выводы и, исходя из этого, выстроить дальнейшую работу. Поэтому вот то, что сейчас есть – обращения по правоохранительной деятельности, обращения по судебной системе – конечно, для меня это станет такой опорной точкой для того, чтобы потом провести определенную работу в этом направлении.
Серия встреч с руководителями Администрации Президента продолжится до 26 июня. Такой формат позволяет оперативно решить проблемы и понять, что больше всего волнует белорусов.