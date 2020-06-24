Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Недостаточно только, как я, может быть, повторюсь, проанализировать лишь конкретные обращения. Надо проанализировать в целом все, что происходит в том или ином направлении, сделать соответствующие выводы и, исходя из этого, выстроить дальнейшую работу. Поэтому вот то, что сейчас есть – обращения по правоохранительной деятельности, обращения по судебной системе – конечно, для меня это станет такой опорной точкой для того, чтобы потом провести определенную работу в этом направлении.