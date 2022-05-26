«Занимают очередь даже». Как работает передвижной комплекс Слуцкой районной больницы?

Новости Беларуси. Для Слуцкой центральной районной больницы приобретен передвижной медицинский комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он позволит оперативнее оказывать неотложную помощь пациентам на селе. Амбулатория на колесах оснащена всем необходимым медоборудованием, здесь можно проводить различные методы исследований. О работе мобильного мини-ФАПа – в материале Анны Куртасовой.

Слуцкая центральная районная больница пополнилась новым передвижным медкомплексом. Снаружи обычный автобус, внутри – целая амбулатория. Больница на колесах предназначена для обслуживания пациентов отдаленных населенных пунктов и уже курсирует по нескольким маршрутам. В этот раз медкомплекс завернул в деревню Покрашево.