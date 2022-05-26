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«Занимают очередь даже». Как работает передвижной комплекс Слуцкой районной больницы?

26 мая 2022 13:36
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Новости Беларуси. Для Слуцкой центральной районной больницы приобретен передвижной медицинский комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он позволит оперативнее оказывать неотложную помощь пациентам на селе. Амбулатория на колесах оснащена всем необходимым медоборудованием, здесь можно проводить различные методы исследований.

О работе мобильного мини-ФАПа – в материале Анны Куртасовой.

«Занимают очередь даже». Как работает передвижной комплекс Слуцкой районной больницы?-1

Слуцкая центральная районная больница пополнилась новым передвижным медкомплексом. Снаружи обычный автобус, внутри – целая амбулатория. Больница на колесах предназначена для обслуживания пациентов отдаленных населенных пунктов и уже курсирует по нескольким маршрутам. В этот раз медкомплекс завернул в деревню Покрашево.

«Занимают очередь даже». Как работает передвижной комплекс Слуцкой районной больницы?-4

Сергей Бруек, водитель автобусного парка Слуцкой ЦРБ:
График работы у нас с 7 утра и до 5 вечера, выезжаем в дальние населенные пункты. Очень хорошо, что приобрели этот комплекс, потому что люди очень довольны, что мы приезжаем. Уже собираются, ждут, занимают очередь даже.

Подробности в видеоматериале.

# Учреждения здравоохранения # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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