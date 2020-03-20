«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Качество, которое Вы в себе цените больше всего?
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Целеустремлённость.
Вадим Щеглов:
Вас легко обидеть?
Ольга Алейникова:
Легко.
Вадим Щеглов:
Вы – верующий человек?
Ольга Алейникова:
Верующий.
Вадим Щеглов:
Ваш кумир в профессии?
Ольга Алейникова:
Мой учитель – Майя Петровна Павлова и моя мама – Луиза Яковлевна Молчанова.
Вадим Щеглов:
На что бы Вы никогда не потратили бы деньги?
Ольга Алейникова:
Я могу сказать, на что бы я потратила деньги. На путешествия.
Вадим Щеглов:
Поступок, о котором Вы сожалеете до сих пор?
Ольга Алейникова:
Одна моя профессиональная ошибка.
Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?
Ольга Алейникова:
Наверное, позавчера. Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы. Я всю жизнь плачу на «Золушке».
Вадим Щеглов:
Ради чего Вы лгали или смогли бы солгать?
Ольга Алейникова:
Ради того, чтобы не нанести человеку моральную травму.
Вадим Щеглов:
Человек успешен, когда…
Ольга Алейникова:
Когда он живёт в гармонии с самим собой.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Ольга Алейникова:
Всё, ради чего можно жить.
Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:
– как стала педиатром-онкогематологом из-за умершей девочки
– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске
– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями
– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал
– о муже, детях и внуках
Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.