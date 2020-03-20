«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Ольга Алейникова: Мой учитель – Майя Петровна Павлова и моя мама – Луиза Яковлевна Молчанова.

Вадим Щеглов: Ваш кумир в профессии?

Вадим Щеглов: Вы – верующий человек?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Качество, которое Вы в себе цените больше всего?

Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

На что бы Вы никогда не потратили бы деньги?

Ольга Алейникова:

Я могу сказать, на что бы я потратила деньги. На путешествия.

Вадим Щеглов:

Поступок, о котором Вы сожалеете до сих пор? Ольга Алейникова:

Одна моя профессиональная ошибка.

Вадим Щеглов:

Когда Вы в последний раз плакали?

Ольга Алейникова:

Наверное, позавчера. Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы. Я всю жизнь плачу на «Золушке».

Вадим Щеглов:

Ради чего Вы лгали или смогли бы солгать?

Ольга Алейникова:

Ради того, чтобы не нанести человеку моральную травму.

Вадим Щеглов:

Человек успешен, когда…

Ольга Алейникова:

Когда он живёт в гармонии с самим собой.

Вадим Щеглов:

Любовь – это…

Ольга Алейникова:

Всё, ради чего можно жить.

Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:

– как стала педиатром-онкогематологом из-за умершей девочки

– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске

– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями

– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал

– о муже, детях и внуках

Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.