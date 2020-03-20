Прямой эфир

«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

20 марта 2020 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Качество, которое Вы в себе цените больше всего?

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Целеустремлённость.

Вадим Щеглов:
Вас легко обидеть?

Ольга Алейникова:
Легко.

Вадим Щеглов:
Вы – верующий человек?

Ольга Алейникова:
Верующий.

Вадим Щеглов:
Ваш кумир в профессии?

Ольга Алейникова:
Мой учитель – Майя Петровна Павлова и моя мама – Луиза Яковлевна Молчанова.

«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
На что бы Вы никогда не потратили бы деньги?

Ольга Алейникова:
Я могу сказать, на что бы я потратила деньги. На путешествия.

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором Вы сожалеете до сих пор?

Ольга Алейникова:
Одна моя профессиональная ошибка.

Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?

Ольга Алейникова:
Наверное, позавчера. Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы. Я всю жизнь плачу на «Золушке».

Вадим Щеглов:
Ради чего Вы лгали или смогли бы солгать?

Ольга Алейникова:
Ради того, чтобы не нанести человеку моральную травму.

Вадим Щеглов:
Человек успешен, когда…

Ольга Алейникова:
Когда он живёт в гармонии с самим собой.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Ольга Алейникова:
Всё, ради чего можно жить.

Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:

– как стала педиатром-онкогематологом из-за умершей девочки

– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске

– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями

– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал

– о муже, детях и внуках

Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Врачи Беларуси # общество # Ольга Алейникова # Вадим Щеглов

Другие новости рубрики

Все новости
«Чёрный список» недобросовестных организаций: где можно его найти?
20 марта 2020 12:04

«Чёрный список» недобросовестных организаций: где можно его найти?

«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов
20 марта 2020 12:03

«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?
20 марта 2020 11:53

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?