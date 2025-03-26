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Свободные квартиры для молодых! Как решают жилищный вопрос в стране?

26 марта 2025 18:23
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Масштабная программа доступного арендного жилья – один из приоритетов государственной политики. Объемы его строительства планируют увеличить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В райцентрах, к слову, такие квадратные метры пользуются спросом.

Сколько свободных квартир в Мостовском районе, узнавала Алена Жиборт.

Дмитрий Волчкевич – врач-инфекционист в Мостовской районной больнице. Молодой специалист работает по распределению с августа прошлого года. Признается, что с удовольствием вернулся на малую родину. Первое время жил в родительском доме, в 20 километрах от райцентра. С января жизнь Дмитрия изменилась. Молодой человек переехал в новую квартиру.

Свободные квартиры для молодых! Как решают жилищный вопрос в стране?-2

Дмитрий Волчкевич, врач-инфекционист Мостовкой центральной районной больницы:
Вернулся на родину, я, безусловно, этому рад, потому что знаешь этот город, знаешь людей. Даже если я из деревни, я понимаю структуру этого города, даже больницы. Проще возвращаться в то место, где ты был, где ты рос, продолжать здесь работу.

 

Свободные квартиры для молодых! Как решают жилищный вопрос в стране?-4

Квартира арендная. Дмитрий получил ее на время трудовых отношений. Такая поддержка от государства очень важна для молодых специалистов.

Дмитрий Волчкевич:
Я готов даже оставаться после отработки, арендное жилье дает очень большое преимущество для закрепления, я по своему опыту сужу, по некоторым знакомым, которые тоже живут в этом арендном жилье.

Семиэтажку, в которой живет Дмитрий, сдали в эксплуатацию в конце 2024-го. Большая часть квартир в новостройке – арендные.

Свободные квартиры для молодых! Как решают жилищный вопрос в стране?-6

Андрей Мотузов, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Мостовского райисполкома:
Мы построили 37 арендных квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий, для молодых специалистов, для военнослужащих. Спрос крайне высокий. Редко бывают пустыми такие квартиры. Даже если кто-то выселяется, пустует оно максимум недели две-три.

Далее смотрите в видео.

# Государственная социальная политика

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