На переулке Солтыса, 6 в Минске сдали проблемный дом - 80 семей получили ключи

Новости Беларуси. Ключи от новой жизни. Сегодня свыше 80 семей в Минске отпраздновали новоселье. Среди них и десять многодетных. Все они - уже бывшие очередники.

Кстати, новостройка попала в список проблемных домов. Строительство сначала шло с опозданием, правда, затем дом сдали даже раньше намеченного срока. Сейчас за тем, чтобы квадратные метры сдавались вовремя, следит специальная комиссия, созданная по поручению Президента. И за последнее время количество проблемных домов значительно сократилось.

К слову, заветные метры сегодняшние новоселы получили с полной отделкой. Осталось лишь обзавестись мебелью и навести лоск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна и Юлиана Врублевские:

Предложение строиться в районе Дражня нас порадовало, потому что это очень близко к моим родителям. Район мне нравится. Район тихий, спокойный. Я думаю, что он будет дальше обустраиваться. Это был, конечно, самый лучший подарок в жизни. Мы будем всё делать планомерно: и покупать мебель, и, естественно, устраивать и облагораживать своё новое жильё.

Александр и Евгения Воржовы:

У меня рядом школа. Я здесь учусь. Мне очень нравиться то, что будет очень близко ходить, лес, подышать выйти. Всё очень красиво.

Мы, на данный момент, живём 6-м в однокомнатной квартире две семьи. Вот теперь своя квартира долгожданная. Ждали более двух лет.