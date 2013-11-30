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На переулке Солтыса, 6 в Минске сдали проблемный дом - 80 семей получили ключи

30 ноября 2013 15:31
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Новости Беларуси. Ключи от новой жизни. Сегодня свыше 80 семей в Минске отпраздновали новоселье.  Среди них и десять многодетных. Все они  - уже бывшие очередники.

Кстати, новостройка попала в список проблемных домов. Строительство сначала шло с опозданием, правда, затем дом сдали даже раньше намеченного срока. Сейчас за тем, чтобы квадратные метры сдавались вовремя, следит специальная комиссия, созданная по поручению Президента.  И за последнее время количество  проблемных домов значительно сократилось.

К слову, заветные метры сегодняшние новоселы получили с полной отделкой. Осталось лишь обзавестись  мебелью и навести лоск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна и Юлиана Врублевские:
Предложение строиться в районе Дражня нас порадовало, потому что это очень близко к моим родителям. Район мне нравится. Район тихий, спокойный. Я думаю, что он будет дальше обустраиваться. Это был, конечно,  самый лучший подарок в жизни. Мы будем всё делать планомерно: и покупать мебель, и, естественно, устраивать и облагораживать своё новое жильё.

Александр и Евгения Воржовы:
У меня рядом школа. Я здесь учусь. Мне очень нравиться то, что будет очень близко ходить, лес, подышать выйти. Всё очень красиво.
Мы, на данный момент, живём  6-м в однокомнатной квартире две семьи. Вот теперь своя квартира долгожданная. Ждали более двух лет.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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