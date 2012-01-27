Олег Скрипка («Вопли Видоплясова»): Мы, украинцы, по природе чистоплотные

Популярный певец Олег Скрипка, лидер группы «Вопли Видоплясова», с удовольствием приезжает в Минск. Олег признается: «Еще чуть-чуть и он точно переедет на постоянное место жительства в Минск», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Скрипка (Группа «Вопли Видоплясова»):

Минск очень нравится. У нас, если вы знаете, в Украине — разбитые дороги, шумно, где-то мусор валяется. Мы когда приезжаем в Минск, в Беларусь, у вас чистота, порядок, все аккуратно. А мы, украинцы, по природе чистоплотные. Но город у нас не очень чистый. А приезжаешь в Минск — очень приятно.

В Минске можно как-то чинно гулять по улицам. Светлые широкие проспекты. У нас с этими пробками, с шумом, гамом… Я же жил в Париже. Я сбежал из Парижа потом от этого шума, от этих пробок. И, когда я сбежал в Киев, там их еще не было. А потом и в Киеве они появились. Видно, надо сбегать в Минск.

Мы при Советском Союзе не приезжали никогда. Это уже была независимая Беларусь. В девяностых годах. Было здорово. Я всегда просто помню — публика запоминается. Очень хорошо меня принимали. И особо мне запомнился не первый приезд, а один из первых приездов, когда мы выступали в ледовом дворце, по-моему. У вас хоккейный есть дворец, здоровый. Там было очень много людей, чуть ли не пять тысяч людей было, и, когда они пели все наши песни, мне просто настолько было приятно, что люди знают, любят, выучили текст. Это классно, конечно.